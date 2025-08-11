قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعلن فتح المستشفيات التعليمية للتقديم على الدبلومة المهنية للقسطرة
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلام جنوب الوادي تشارك فى الكونجرس العالمي لتعليم الصحافة بسان فرانسيسكو

د أحمد خيرى عرابى
د أحمد خيرى عرابى
يوسف رجب

شارك الدكتور أحمد خيري عرابي، مدرس الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، في فعاليات المؤتمر الدولي"الكونجرس العالمي لتعليم الصحافة" WJEC 2025 ، المنعقد بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال الإعلام والصحافة من مختلف دول العالم.

وقدم الدكتور أحمد خيري، مدرس الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، بحث بعنوان: "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكتابة ثنائية اللغة والوعي العالمي: نهج تكاملي لتدريس الترجمة والإعلام العالمي في قاعات الإعلام المصرية"، حيث استعرض استراتيجية تعليمية مبتكرة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريس الإعلام العالمي وترجمة الأخبار لطلاب الإعلام غير الناطقين بالإنجليزية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم اللغوية والمهنية وتعزيز وعيهم بالقضايا الدولية.

وأشار خيري، إلى أن مشاركته جاءت عبر عرض فيديو مسجل مسبقًا، مقدرًا دعم اللجنة المنظمة وتفهمها، ومؤكدًا أن هذه التجربة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات الأكاديمية وبحث فرص التعاون المستقبلي في مجالات التدريس والبحث العلمي والبرامج التبادلية.
 

وأوضح مدرس الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، بأن المؤتمر يُعقد كل ثلاثة أعوام، ويقام هذا العام بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكاديميين وخبراء في مجال الإعلام والصحافة من مختلف دول العالم.

وتعد مشاركة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال في هذا الحدث العالمي إضافة نوعية لمسيرتها الأكاديمية، بما يعكس اهتمامها بمواكبة المستجدات العلمية والمهنية في مجال الإعلام، ويعزز حضور جامعة جنوب الوادي على الساحة البحثية الدولية.
 

جامعة جنوب الوادي كلية الإعلام إعلام جنوب الوادي سان فرانسيسكو الذكاء الاصطناعي قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

موعد اجازة المولد النبوي

3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

وزارة العمل

1500 فرصة عمل في الأمن برواتب تصل لـ9000 جنيه.. التفاصيل الكاملة

موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات المتبقية لنهاية العام

موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

ترشيحاتنا

الأنبا توماس عدلي

الأنبا توماس يتفقد مؤتمر دار القديس جيروم لخدمة التربية الدينية

وزير الزراعة

علاء فاروق: نتبنى الحلول التكنولوجية الحديثة لمواجهة تحديات الزراعة

وزيرة البيئة

منال عوض تستعرض ملف المشروعات المنفذة بدعم مرفق البيئة العالمية

بالصور

تحذير من خطورة وضع البيض بهذا المكان بالثلاجة

البيض
البيض
البيض

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

أودي
أودي
أودي

بالبوركيني .. آيتن عامر بإطلالة صيفية | شاهد

ايتن عامر بالبوركيني
ايتن عامر بالبوركيني
ايتن عامر بالبوركيني

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم "ريكلام" بعد نصيحة سامح الصريطي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد