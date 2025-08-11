إعلام جنوب الوادي تشارك فى الكونجرس العالمي لتعليم الصحافة بسان فرانسيسكو

شارك الدكتور أحمد خيري عرابي، مدرس الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، في فعاليات المؤتمر الدولي"الكونجرس العالمي لتعليم الصحافة" WJEC 2025 ، المنعقد بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال الإعلام والصحافة من مختلف دول العالم.

وقدم الدكتور أحمد خيري، مدرس الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، بحث بعنوان: "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكتابة ثنائية اللغة والوعي العالمي: نهج تكاملي لتدريس الترجمة والإعلام العالمي في قاعات الإعلام المصرية"، حيث استعرض استراتيجية تعليمية مبتكرة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريس الإعلام العالمي وترجمة الأخبار لطلاب الإعلام غير الناطقين بالإنجليزية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم اللغوية والمهنية وتعزيز وعيهم بالقضايا الدولية.

وأشار خيري، إلى أن مشاركته جاءت عبر عرض فيديو مسجل مسبقًا، مقدرًا دعم اللجنة المنظمة وتفهمها، ومؤكدًا أن هذه التجربة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات الأكاديمية وبحث فرص التعاون المستقبلي في مجالات التدريس والبحث العلمي والبرامج التبادلية.



وأوضح مدرس الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، بأن المؤتمر يُعقد كل ثلاثة أعوام، ويقام هذا العام بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكاديميين وخبراء في مجال الإعلام والصحافة من مختلف دول العالم.

وتعد مشاركة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال في هذا الحدث العالمي إضافة نوعية لمسيرتها الأكاديمية، بما يعكس اهتمامها بمواكبة المستجدات العلمية والمهنية في مجال الإعلام، ويعزز حضور جامعة جنوب الوادي على الساحة البحثية الدولية.

