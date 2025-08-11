طيران ناس السعودية تتكبد 862.5 مليون ريال خسائر فصلية

تكبّدت شركة «طيران ناس» السعودية صافي خسائر بلغ 862.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بصافي أرباح قدره 238.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024.

وعَزت الشركة، في بيان لـ«تداول السعودية» اليوم الاثنين، خسائرها الفصلية إلى المصروفات غير المتكررة المرتبطة بالاكتتاب العام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.083 مليار ريال، وتتألف من تكلفة غير متكررة لبرنامج المدفوعات المعتمدة على الأسهم للموظفين بقيمة 981.9 مليون ريال، ورسوم الاكتتاب العام البالغة 101.0 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المصروفات جرى تمويلها بالكامل من قبل المساهمين في مرحلة ما قبل الاكتتاب، دون أي تأثير على الأرباح المحتجزة أو صافي حقوق الملكية أو الأداء التشغيلي للشركة.

وعلى أساس معدّل، وباستثناء مصروفات الاكتتاب العام غير المتكررة، إضافة إلى الربح الناتج من بيع معدات وتجهيزات وإنهاء عقود إيجار، حققت الشركة صافي ربح قدره 190.7 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 1.47% لتصل إلى 2.144 مليار ريال، مقارنة بـ 2.17 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى مستوى النصف الأول من العام، بلغت خسائر الشركة 714.64 مليون ريال، مقابل صافي أرباح قدره 388.01 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.