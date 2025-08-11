تحرك في البحيرة لكشف ومكافحة الآفات الزراعية بالمحافظة

استقبلت صباح اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكلًّا من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

يأتي ذلك لحضور فعاليات المؤتمر الزراعي تحت عنوان: "تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء في كشف ومكافحة الآفات الزراعية"، والذي تستضيفه محافظة البحيرة بأحد الفنادق بمدينة وادي النطرون، بحضور رؤساء لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من المتخصصين والباحثين ورؤساء مراكز البحوث، إلى جانب ممثلي شركة "ميكرز" المنظمة للمؤتمر.

هذا وقد رحّبت محافظ البحيرة بالسادة الضيوف مؤكدة اعتزاز المحافظة باستقبال هذه الكوكبة المتميزة من القيادات التنفيذية والخبراء، ومشيدة بجهودهم المستمرة في دعم وتطوير القطاع الزراعي على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر عرضًا لقطاع المشروعات، واستعراضًا لسابقة أعمال شركة "ميكرز" في إطار تطبيق التقنية من الفكر إلى الحقل، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة وشركة "ميكرز" لدعم وتنفيذ المشروعات الزراعية المبتكرة.