علق الاعلامي سيف زاهر على أزمة نجم الاهلي أحمد سيد زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :" النفس محسوب على زيزو في الأهلي واللاعب مش جي يغير الكون.

أكد النائب ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أنه سيتم تطبيق اللائحة على جمهور نادي الزمالك عقب سباب أحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي.

وقال ثروت سويلم، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج “الكلاسيكو” على قناة “أون”: سيتم تطبيق عقوبة على جمهور الزمالك بحسب اللائحة، وذلك عقب سباب أحمد سيد زيزو.

وـضاف سويلم: سيتم إصدار العقوبات الخاصة بالجولة الأولى؛ عقب انتهائها خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وكان جمهور نادي الزمالك قد وجه سبابا إلى أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، خلال مباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.