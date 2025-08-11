كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن جلسة بين جهاز الزمالك والاعب شيكو بانزا.

وكتب أحمد حسن: مصدر.. جلسة بين جهاز الزمالك وشيكو بانزا لتحفيزه خلال مران اليوم.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضية على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .



وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.