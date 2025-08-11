هبوط أرضي بمحور جامعة مدينة السادات

شهدت مدينة السادات في محافظة المنوفية هبوطا أرضيا بمحور جامعة مدينة السادات.

وتابع المهندس أسامة محمد سيد علي نائب رئيس جهاز مدينة السادات التعامل مع الهبوط الارضى.

وتم التعامل مع هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي قطر 900 مم خرسانة بمحور جامعة مدينة السادات.

تم تأمين الموقع وضمان سلامة الحركة المرورية بالمحور، وجارٍ البدء في أعمال الحفر للكشف على الخط وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاح.

وأكد جهاز مدينة السادات استمرار المتابعة الميدانية للأعمال،مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وحسن سير الحركة المرورية