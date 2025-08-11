إسرائيل تفجر بلدة الخيام فجرًا وتواصل خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية

نفذت القوات الإسرائيلية الإثنين عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام بجنوب لبنان، في استمرار لخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع مع بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الانفجار وقع عند الساعة الثالثة والنصف فجراً، وسمع دويه في مختلف أنحاء الجنوب.

ويأتي الحادث في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، حيث تواصل قواتها عمليات التجريف والتفجير، إلى جانب شنّ غارات شبه يومية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، مع استمرار تمركزها في خمس نقاط بالمنطقة تزعم أنها استراتيجية بالنسبة لها.