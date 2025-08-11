قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
احلويتي وادورتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
إسرائيل تفجر بلدة الخيام فجرًا وتواصل خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية
تدريب موظفى المراكز التكنولوجية على التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية
1.1 مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع منسوجات
البيئة تعتزم تنفيذ مشروع ضخم مع منظمة عالمية كبرى .. تفاصيل مهمة
لأول مرة.. التعليم تتيح لطلاب المدارس كتب مجانية مطبوعة للتقييمات بجميع المواد
مجدى عبدالغنى عن أزمة محمد الشناوي مع الأهلى: فيه شرخ موجود
توك شو

الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى السعودية للقاء بن سلمان

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الديوان الملكي الأردني، قال إن الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى السعودية في زيارة يلتقي خلالها الأمير محمد بن سلمان.

وأدان الأردن رسميًا خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الرامية إلى ترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، واعتبرها خطوة تصعيدية تُقوّض فرص تحقيق السلام في المنطقة.


وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رفضه القاطع لأي قرار يتعلق باحتلال غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، وتقويضًا واضحًا للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.


وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان رسمي، على أن الخطة الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتُجهض المساعي الدولية والإقليمية المبذولة لإنهاء العدوان وتحقيق تهدئة شاملة.


وجددت المملكة الأردنية دعمها الكامل للجهود المصرية والقطرية والأمريكية الساعية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة التزامها بمساندة المساعي الرامية إلى إعادة الاستقرار للمنطقة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

الملك عبد الله الثاني القاهرة الإخبارية محمد بن سلمان الديوان الملكي الأردني السعودية الأردن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

