تجارية مطروح : توجيهات مشددة بضبط أسواق المستلزمات الدراسية

صرح مختار جبريل رئيس تجارية مطروح، في تصريحات صحفية، علي هامش مشاركته المنتدي الاقتصادي الاول بالإسماعيلية، بانه هناك استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و واتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل بأهمية التخفيف عن كاهل المواطن وضبط اسواق بيع المستلزمات الدراسية ضمن استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2025.





وكانت الغرفة التجارية بمطروح قد شاركت في اجتماع موسع لتنفيذ توجيهات الحكومة لضبط الأسواق وخفض الأسعار، قبل أيام قليلة، بناءً على دعوة كريمة من الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية

وبتشريف أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.



وشارك الأستاذ مختار جبريل علي – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح في الاجتماع الموسع الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة،

وذلك بحضور ممثلي كبرى السلاسل التجارية والشركات المنتجة ومجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات.

وتؤكد الغرفة التجارية بمطروح على التزامها الكامل بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخدمة المواطن المطروحي عبر مبادرات حقيقية تهدف لتحقيق استقرار الأسواق وتحسين الوضع المعيشي.

اللقاء جاء في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق، خفض الأسعار، زيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأكد الوزير أن الدولة تدعم أي مبادرة تسهم في تحقيق توازن سعري حقيقي، مع ضرورة الالتزام بآليات السوق الحر، مشيدًا بدور القطاع الخاص والتجار الوطنيين في الوقوف إلى جانب المواطن في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وشهد الاجتماع مناقشات شفافة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على خطوات تنفيذية لطرح السلع بأسعار مناسبة، وتعزيز دور المبادرات الناجحة مثل “أسواق اليوم الواحد”، والتعاون بين الشعب النوعية والمنتجين لضمان توافر السلع دون مغالاة في الأسعار.