قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في الشيخ زايد..كلب يعقر ابن موظف بالسفارة المصرية بدولة أجنبية
الغندور يثير الجدل بشأن أفضل هدف هذا الأسبوع.. تفاصيل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجارية مطروح : توجيهات مشددة بضبط أسواق المستلزمات الدراسية

رئيس تجارية مطروح
رئيس تجارية مطروح
الإسماعيلية انجي هيبة

صرح مختار جبريل رئيس تجارية مطروح، في تصريحات صحفية، علي هامش مشاركته المنتدي الاقتصادي الاول بالإسماعيلية، بانه هناك استعدادات مكثفة  لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و واتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل بأهمية التخفيف عن كاهل المواطن وضبط اسواق بيع المستلزمات الدراسية ضمن استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2025.



وكانت الغرفة التجارية بمطروح قد شاركت  في اجتماع موسع لتنفيذ توجيهات الحكومة لضبط الأسواق وخفض الأسعار، قبل أيام قليلة، بناءً على دعوة كريمة من الدكتور  شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية
وبتشريف أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.


وشارك الأستاذ مختار جبريل علي – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح في الاجتماع الموسع الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة،
وذلك بحضور ممثلي كبرى السلاسل التجارية والشركات المنتجة ومجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات.

وتؤكد الغرفة التجارية بمطروح على التزامها الكامل بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخدمة المواطن المطروحي عبر مبادرات حقيقية تهدف لتحقيق استقرار الأسواق وتحسين الوضع المعيشي.

اللقاء جاء في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن  ضبط الأسواق، خفض الأسعار،  زيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأكد  الوزير أن الدولة تدعم أي مبادرة تسهم في تحقيق توازن سعري حقيقي، مع ضرورة الالتزام بآليات السوق الحر، مشيدًا بدور القطاع الخاص والتجار الوطنيين في الوقوف إلى جانب المواطن في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وشهد الاجتماع مناقشات شفافة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على خطوات تنفيذية لطرح السلع بأسعار مناسبة، وتعزيز دور المبادرات الناجحة مثل “أسواق اليوم الواحد”، والتعاون بين الشعب النوعية والمنتجين لضمان توافر السلع دون مغالاة في الأسعار.

مطروح تجارية مطروح اخبار الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

دودج وموستانج
دودج وموستانج
دودج وموستانج

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى

فيديو

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد