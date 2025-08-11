"أدوم" يعلن مشاركة رئيس كوت ديفوار في افتتاح المتحف المصري الكبير

قال واليون كاكو أدوم، وزير خارجية كوت ديفوار، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المحادثات بين الجانبين عكست نضج العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن رئيس بلاده وجه رسالة محبة وود لشقيقه المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بأنه رئيس كوت ديفوار سيكون حريصا على حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر المقبل ببلاده.

من جانبه أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن كوت ديفوار تمكنت من القضاء على الإرهاب، وأصبحت واحة للاستقرار في منطقة الغرب الأفريقي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن العلاقات وثيقة بين البلدين، وأنه تم التوقيع على أكثر من اتفاقية خاصة بالمباحثات السياسية، وبعض الأمور الاقتصادية.

ولفت إلى أن لقاء اليوم شهد الحديث عن الكثير من الموضوعات الأقليمية، ومحاربة الإرهاب، وأن هناك عمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب القارة الأفريقية.

كان د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد افتتح أمس الأحد النسخة الأولى من المؤتمر السنوى لرؤساء البعثات المصرية فى الخارج، وذلك بمشاركة سفراء مصر بالخارج وقيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، وبحث سبل تطوير الخدمات القنصلية لدعم الجاليات المصرية بالخارج.

وأكد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، مستعرضا الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الوزارة لضمان حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرا الى أهمية مواصلة تطوير برامج التدريب وبناء القدرات بما يتواكب مع متطلبات العمل ويعزز من قدرة الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه.

وشدد وزير الخارجية على دور البعثات المصرية فى الخارج فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجارى والترويج للفرص الاقتصادية بمصر، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستعرضا فى هذا السياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة نفاذ الصادرات المصرية.

