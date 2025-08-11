تسلا تستخدم شوارع كاليفورنيا لتخزين سياراتها .. والسكان منزعجون

في مشهد غير مألوف، فوجئ سكان مدينة سيجنال هيل الساحلية في ولاية كاليفورنيا بصفوف طويلة من سيارات تسلا المركونة في شوارعهم السكنية، حتى بدت وكأنها ظهرت فجأة بين ليلة وضحاها.

تحمل معظم هذه السيارات لوحات مؤقتة، ويقدر السكان أن عددها تجاوز 20 سيارة في يوم واحد، ما زاد من أزمة مواقف السيارات التي يعاني منها الحي أصلاً.

سيارات تتحرك لتفادي المخالفات

وفق شهود محليين، يتم تحريك هذه السيارات بانتظام لتفادي قوانين الوقوف التي تمنع ترك المركبات في نفس المكان لأكثر من 72 ساعة.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي، تشير الشكوك إلى أن هذه السيارات تعود إلى أحد معارض تسلا القريبة، الذي يستخدم الشوارع كمخزن مؤقت لفائض المخزون.

هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها سيارات تسلا متوقفة بأعداد كبيرة في أماكن غير مخصصة للتخزين.

فقد ظهرت مشاهد مشابهة في ولايات أمريكية مثل ميسوري وميشيجان، حيث اصطفت عشرات سيارات Model Y وCybertruck في مواقف عامة أو ساحات مهجورة، في ما يعتقد أنه محاولة من الشركة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وزيادة المخزون.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق من شركة تسلا بشأن هذه المزاعم، كما لم تتلق الشرطة المحلية أو شركات السحب شكاوى رسمية، ما يثير تساؤلات حول قانونية استخدام المواقف العامة لتخزين السيارات التجارية.