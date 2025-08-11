نقابة المعلمين تستضيف قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

انطلقت اليوم الإثنين القافلة الطبية المجانية التي تنظمها النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالتعاون مع منطقة غرب القاهرة الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وسرطان الثدي.

وشهدت النقابة العامة للمهن التعليمية إقبالاً من المعلمين وأسرهم على القافلة التي أجرت الفحوصات اللازمة لعدد كبير منهم، وذلك في إطار حرص النقابة على تقديم الرعاية الصحية لأعضائها.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أهمية المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تهدف إلى الكشف على الأمراض السارية لتحسين صحة المواطنين والوقاية والعلاج من هذه الأمراض.

وتستمر القافلة في تقديم خدماتها غدًا الثلاثاء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، مع استمرار استقبال المعلمين وأسرهم للكشف والفحص بالمجان.