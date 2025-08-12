قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يقع الطلاق وقت الغضب في غياب الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

الطلاق وقت الغضب مع غياب الزوجة
الطلاق وقت الغضب مع غياب الزوجة
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل اليمين وقت الغضب وانهيار الأعصاب واليمين في غيبة الزوجة واقعة؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة:يقع طلاق الغضبان متى كان يدرك ما يقول ويحفظ ما جرى على لسانه بعد زوال الغضب عنه ولم يصل في غضبه إلى حالة الهذيان وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله.


والطريقة الصحيحة لإيقاع الطلاق أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة رجعية في طهر لا وطء فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها بدون إيقاع طلاق آخر، وللزوج مراجعة زوجته بالقول أو الفعل إذا أراد ما دامت في العدة، وإذا كانت الزوجة غير مدخول بها فيطلقها واحدة وتقع في هذه الحالة طلقة بائنة بينونة صغرى. والطلاق في حضور الزوجة أو غيابها جائز وصحيح.


حكم الطلاق على فيسبوك

حكم الطلاق على فيسبوك .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا "معرفش".

وأضاف ممدوح، في البث المباشر لدار الإفتاء، أنه لا يعلم كيف طلق السائل زوجته على فيسبوك وبأي صورة، هل طلقها بالصوت أو في الشات أو بالتصريح أو الكناية.

وأشار إلى أن أسئلة الطلاق يتم التحقيق فيها من خلال دار الإفتاء المصرية، بحضور الزوج وسؤاله عن كيفية الطلاق وما تلفظ به.

هل يجوز للمطلقة الجلوس أو الإقامة مع طليقها

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الرجل الذي طلق زوجته، يصبح بالنسبة لها كالرجل الأجنبي الذي لا يجوز له أن تخلو به في مكان لا يطلع عليهما أحد.

وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردا على سؤال: ما حكم جلوس المطلقة مع طليقها ؟ أنه لا يجوز له الخروج معها والجلوس في مكان لا يستطيع غيرهما الوصول إليه إلا بإذنهما، إلا في حالة راجعها إلى عصمته إذا كان طلاقه لها طلاقا رجعيا.

وأضاف أنه يجوز بين الرجل وطليقته ما يجوز بينها وبين الرجل الأجنبي من التعاملات في الإطار المشروع.

الطلاق اليمين وقت الغضب طلاق الغضبان حكم الطلاق على فيسبوك هل يجوز للمطلقة الجلوس أو الإقامة مع طليقها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

محافظ أسيوط يوجه برعاية مصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي

استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه

استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه.. بعد قليل

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة دراجتين كهربائيتين بالإسكندرية

بالصور

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

بحة الصوت
بحة الصوت
بحة الصوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد