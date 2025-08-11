علا شوشة لـ أحمد عبد العزيز : كفاية تكبر وراجع نفسك قبل فوات الأوان

علقت الإعلامية علا شوشة علي فيديو متداول للفنان القدير أحمد عبد العزيز ظهر فيه وكأنه يرفض مصافحة أحد المعجبين.

وقالت علا شوشة عبر برنامجها الشفرة الذي يعرض علي أحدي القنوات الفضائية ما صدر من الفنان أحمد عبدالعزيز أثار غضب لدى جموع المصريين وأصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية لافته أن هذه الواقعة ليست الاولي من نوعها له وكان له مواقف مشابه مع معجبيه وجمهوره وأكثرها صعوبة وشدة تعامله بشكل في تكبر واضح ورفض منذ فترة أنه يلتقط صوره مع شخص مع أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة و تلفظ وقال له قائلاً بالمعني الدارج " ابعد يلا" وغيره من المواقف الغير لائقة من التعامل مع جمهور الشعب المصري الأصيل بهذا الشكل.

وتابعت بعد كل أزمة له يخرج الفنان ببيان ويوضح ما صدر منه و أري أن ما يقوم به الفنان أحمد عبد العزيز بنفس الطريقة في كل ظهور له من وقت لأخر به رسالة من التكبر.

وأضافت، علا شوشة: أندهشت للغاية من هذا البيان و أتساءل لماذا يضع صورة الفنان عليه ؟ هل هذا طبيعي ؟فهذا البيان زعل ناس كثيرة وأوضحت أري انه ليس به صادق وما يصدر من الفنان أحمد عبد العزيز به تجاهل وعفوا تكبر

وشددت: الفنان غير الناس العادية فأي شخصية معروفة مشهورة ينبغي عليها أن تضع علي عاتقها المسئولية أمام جمهورها في كل كلمة أو تصرف وختمت حديثها قائلة:أنت بقيت الفنان أحمد عبد العزيز عشان حب الناس ليك و ودعمهم فمش طبيعي تتعامل كدة مع الناس اللي كانت سبب في معرفتك وشهرتك ويكون اسمك معروف وأتمني أن تراجع نفسك و حساباتك قبل فوات الأوان.