قصور الثقافة تنشط بالمسرح والملتقيات والندوات العلمية في القاهرة وجنوب سيناء

تشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، نشاطًا ثقافيًا وفنيًا مكثفًا خلال شهر أغسطس، يتنوع بين العروض المسرحية والملتقيات الثقافية والندوات التوعوية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي، ودعم الإبداع، وتحقيق العدالة الثقافية في جميع المحافظات.

ففي مسرح السامر بالعجوزة، انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد" وسط حضور جماهيري كبير، وبحضور اللواء خالد اللبان، والكاتب محمد عبد الحافظ، والفنان أحمد الشافعي، وعدد من قيادات الهيئة والمبدعين. العمل من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، ويستند إلى المسرحية الكوميدية الفرنسية الشهيرة "لعبة الحب والمصادفة" لبيير دي ماريفو، حيث تدور أحداثه في إطار غنائي استعراضي يعتمد على تبادل الأدوار بين الشخصيات، مما يخلق مواقف كوميدية مليئة بالمفارقات.

أشاد اللواء اللبان بالمستوى الفني للعرض وأداء الممثلين، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم هذه الأعمال لجذب الأجيال الجديدة إلى المسرح. ومن جانبها، أوضحت المخرجة سهى العزبي أن العمل تم إنجازه في وقت قياسي بمشاركة عدد من الشباب الموهوبين ومعالجة تناسب روح العصر وأجواء السوشيال ميديا. ويستمر العرض لمدة أسبوعين على خشبة مسرح السامر.

أما في القاهرة الفاطمية، فقد احتضن شارع المعز أولى جولات الملتقى الثقافي الحادي والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 120 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية الست. بدأت الجولة بزيارة سور القاهرة الشمالي والتعرف على معالمه التاريخية مثل باب الفتوح، قبل الانتقال للتجول بين معالم شارع المعز، وختام اليوم في بيت السحيمي الذي شهد عروضًا لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي. ويستمر الملتقى حتى 15 أغسطس، متضمنًا لقاءات توعوية وثقافية وورشًا فنية وحرفية، وزيارات لمعالم العاصمة والعاصمة الإدارية.

وفي جنوب سيناء، نظم فرع ثقافة المحافظة سلسلة من الأنشطة التوعوية والفنية. في بيت ثقافة أبو زنيمة عُقد لقاء بعنوان "البحث العلمي.. أهميته وأهدافه" تحدث خلاله أحمد قطب عن دور البحث العلمي في التطور المجتمعي ودعم الابتكار، أعقبه لقاء "لا للعنف.. نعم للتسامح" الذي دعا فيه الشيخ أحمد الحضري إلى نبذ العنف وغرس قيم التسامح لدى النشء. كما نُظمت ورشة حكي للأطفال بعنوان "عرائس صامتات" لتعزيز احترام الوالدين وفهم دور الأب في الأسرة.

وشهدت مكتبة طابا محاضرة عن "حقوق الإنسان" ألقاها الشيخ محمد أحمد عامر، بينما ناقشت المكتبة العامة بطور سيناء كتاب "كيف تخدع البصر" لعبد الله بن محمد، في حين أقام بيت ثقافة نويبع ورشة فنية عن قناة السويس لتنمية مهارات الأطفال.

وتعكس هذه الفعاليات المتنوعة استراتيجية الهيئة في الجمع بين الإبداع المسرحي، والتواصل المجتمعي، والتثقيف التاريخي، ونشر الوعي العلمي، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، ويعزز حضور الثقافة في حياة المواطنين في العاصمة والمحافظات على حد سواء.