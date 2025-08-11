قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
كلاب.. رد قاس من محمد رمضان على متهميه بدفع 3500 دولار مقابل صورة مع لارا ترامب
احمد موسي يشن هجوما علي فنان شهير.. لهذا السبب
وفاء عامر: القلوب الطيبة لا تعرف الكره ولو قست الدنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قصور الثقافة تنشط بالمسرح والملتقيات والندوات العلمية في القاهرة وجنوب سيناء

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

تشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، نشاطًا ثقافيًا وفنيًا مكثفًا خلال شهر أغسطس، يتنوع بين العروض المسرحية والملتقيات الثقافية والندوات التوعوية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي، ودعم الإبداع، وتحقيق العدالة الثقافية في جميع المحافظات.

ففي مسرح السامر بالعجوزة، انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد" وسط حضور جماهيري كبير، وبحضور اللواء خالد اللبان، والكاتب محمد عبد الحافظ، والفنان أحمد الشافعي، وعدد من قيادات الهيئة والمبدعين. العمل من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، ويستند إلى المسرحية الكوميدية الفرنسية الشهيرة "لعبة الحب والمصادفة" لبيير دي ماريفو، حيث تدور أحداثه في إطار غنائي استعراضي يعتمد على تبادل الأدوار بين الشخصيات، مما يخلق مواقف كوميدية مليئة بالمفارقات.

أشاد اللواء اللبان بالمستوى الفني للعرض وأداء الممثلين، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم هذه الأعمال لجذب الأجيال الجديدة إلى المسرح. ومن جانبها، أوضحت المخرجة سهى العزبي أن العمل تم إنجازه في وقت قياسي بمشاركة عدد من الشباب الموهوبين ومعالجة تناسب روح العصر وأجواء السوشيال ميديا. ويستمر العرض لمدة أسبوعين على خشبة مسرح السامر.

أما في القاهرة الفاطمية، فقد احتضن شارع المعز أولى جولات الملتقى الثقافي الحادي والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 120 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية الست. بدأت الجولة بزيارة سور القاهرة الشمالي والتعرف على معالمه التاريخية مثل باب الفتوح، قبل الانتقال للتجول بين معالم شارع المعز، وختام اليوم في بيت السحيمي الذي شهد عروضًا لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي. ويستمر الملتقى حتى 15 أغسطس، متضمنًا لقاءات توعوية وثقافية وورشًا فنية وحرفية، وزيارات لمعالم العاصمة والعاصمة الإدارية.

وفي جنوب سيناء، نظم فرع ثقافة المحافظة سلسلة من الأنشطة التوعوية والفنية. في بيت ثقافة أبو زنيمة عُقد لقاء بعنوان "البحث العلمي.. أهميته وأهدافه" تحدث خلاله أحمد قطب عن دور البحث العلمي في التطور المجتمعي ودعم الابتكار، أعقبه لقاء "لا للعنف.. نعم للتسامح" الذي دعا فيه الشيخ أحمد الحضري إلى نبذ العنف وغرس قيم التسامح لدى النشء. كما نُظمت ورشة حكي للأطفال بعنوان "عرائس صامتات" لتعزيز احترام الوالدين وفهم دور الأب في الأسرة.

وشهدت مكتبة طابا محاضرة عن "حقوق الإنسان" ألقاها الشيخ محمد أحمد عامر، بينما ناقشت المكتبة العامة بطور سيناء كتاب "كيف تخدع البصر" لعبد الله بن محمد، في حين أقام بيت ثقافة نويبع ورشة فنية عن قناة السويس لتنمية مهارات الأطفال.

وتعكس هذه الفعاليات المتنوعة استراتيجية الهيئة في الجمع بين الإبداع المسرحي، والتواصل المجتمعي، والتثقيف التاريخي، ونشر الوعي العلمي، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، ويعزز حضور الثقافة في حياة المواطنين في العاصمة والمحافظات على حد سواء.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان العروض المسرحية الملتقيات الثقافية وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

الطبيب ماجد

بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل

ترشيحاتنا

الإفتاء

عاوزة اكتب الشقة باسم ابنى؟.. أمين الإفتاء: الهبة لا تُحسب ضمن التركة

صلاة الصبي

حكم إمامة الصبي لمثله في الصلاة.. رأي دار الإفتاء والأزهر

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: عالم اليوم يمر بظروف حرجة وأزمة أخلاقية عاصفة

بالصور

دايما متوتر ومش عارف تركز.. اعرف طرق علاج القلق بطرق طبيعية

القلق
القلق
القلق

مونديال اليد للناشئين.. منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

فيديو

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد