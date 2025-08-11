سعر ومواصفات تانك 300 موديل 2025 في السعودية

تقدم العلامات الصينية باقة كبيرة من الإصدارات داخل السوق السعودي، ومن ابرز هذه السيارات النسخة تانك 300 موديل 2025، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، وتصميم رياضي من فئة الـ SUV، مع بسعر يبدأ من 149,385 ريال سعودي.

مواصفات السيارة تانك 300 موديل 2025

تعتمد تانك 300 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 217 حصانًا، و387 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 8 غيار، مع قدرات التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.5 ثانية.

تانك 300 موديل 2025

تأتي السيارة تانك 300 موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، كاميرا محيطة 360 درجة، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، مثبت سرعة تكيفي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تانك 300 موديل 2025

وتحتوي تانك 300 موديل 2025 على وسائد هوائية متعددة المناطق، نظانم صوتي ترفيهي تراز انفينيتي، مقاعد كهربائية ذات خاصية التدفئة والتبريد، مرايات جانبية كهربائية، إضاءة خارجية بتقنية LED، جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة.

تانك 300 موديل 2025

زودت السيارة تانك 300 موديل 2025 بنظام فرامل ABS مانع الانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، حساسات حركة أمامية، لوحة عدادات رقيمة قياسها 12.3 بوصة، بينما تأتي السيارة بأبعاد خارجية تقدر بـ 4.760 مم للطول الكلي، و1.930 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.903 مم.

تانك 300 موديل 2025

أسعار السيارة تانك 300 موديل 2025 في السعودية

تقدم تانك 300 موديل 2025 بسعر يتراوح بين 149,385 ريال للفئة الأولى، و 158,585 ريال سعودي للفئة الثانية.