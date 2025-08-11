الهلال الأحمر المصري ينظم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني والنصر للسيارات

نظم بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر المصري، بالتعاون بنك الإمارات دبي الوطني، حملة للتبرع بالدم لموظفي البنك، بمقر الرئيسي، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية في دعم المرضى.



كما أطلق الهلال الأحمر المصري، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، بمقر الشركة، بمشاركة عشرات الموظفين؛ إيمانًا منهم بأهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة الآخرين.



وشارك في هذه الحملات فريق طبي متخصص من بنوك دم الهلال الأحمر المصري، لإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للمتبرعين.

يذكر أن، الهلال الأحمر المصري بدأ في إنشاء بنوك الدم منذ أكثر من خمسين عامًا تزامنًا مع حرب أكتوبر سنة 1973، ويمتلك 5 بنوك للدم.



وتهدف بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى دعم دور مؤسسات الدولة الصحية المختلفة في ضمان مأمونية الدم وتوفير أكياس الدم ومشتقاته وفق أعلى معايير الجودة للحالات التي تتطلب نقل الدم.



وتعمل بنوك دم الهلال الأحمر المصري في إطار الإجراءات والضوابط والمعايير الصحية التي تضعها وزارة الصحة المصرية، فضلًا عن الالتزام بمعايير السلامة والجودة العالمية المطلوبة، هادفة إلى توفير ما يزيد عن 200 ألف كيس دم ومشتقاته سنويًّا؛ لتلبية الاحتياجات المتجددة لنقل الدم سواء للمرضى أو في الحالات الطارئة بصفته جهاز مساند للدولة في الأزمات.