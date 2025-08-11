تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة... صور

حصلت الفنانة شيري عادل على تكريم من وزارة الشباب والرياضة مساء أمس في حفل ختام مهرجان إبداع بدورته الخامسة.

حيث أقيم مساء أمس الأحد، حفل ختام مهرجان "إبداع" بالقاهرة، برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضور والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء محمد رجب مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ونائب محافظ البحيره ونائب محافظ بورسعيد، والدكتوره مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهليه، حيث تم تكريم الفائزين في مختلف مجالات المهرجان.

جدير بالذكر أنه تستعد شيري عادل لعرض أحدث أعمالها الدرامية وهي حكاية "ديجافو" إحدى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".

ويشارك شيري عادل البطولة الفنان أحمد الرافعي، ومن تأليف نسمة سمير وإنتاج كريم أبو ذكري.

ومسلسل "ماتراه ليس كما يبدو" مكون من 35 حلقة مقسمة إلى 7 حكايات، وتتكون كل حكاية من 5 حلقات، وكل حكاية بفريق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها.

ويعتمد "ما تراه ليس كما يبدو" على البطولة الجماعية لعدد كبير من النجوم الشباب، ومنهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال، مع استمرار التعاقد مع مزيد من النجوم والمخرجين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل كان مسلسل "الوصفة السحرية" وشاركها في بطولته إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.