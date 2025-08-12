أسلوبه الرومانسي جذبني.. زوجة الإعلامي محمد سعيد محفوظ تكشف بداية التعارف

أكدت الدكتورة مها فتحي، زوجة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أنها ما زالت تحتفظ ببعض هذه الرسائل التي كان يرسلها زوجها قبل الزواج حتى الآن، مشيرة إلى أن أسلوبه الرومانسي الهادئ كان السبب في جذب انتباهها.

وقال محمد سعيد محفوظ، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن أول اتصال هاتفي بيني وبين زوجتي قبل الزواج، كان أثناء عملي بمؤسسة الأهرام، مؤكدا أنه تم الإتفاق على أول لقاء للتعارف بشكل جاد.

وتابع أن بداية تعرفي مع زوجتي كانت عندما كانت طالبة في الثانوية العامة، مؤكدا أنه قام بإرسال رسائل قصيرة كتبها على ورق "الدشت" الخاص بجريدة الأهرام.