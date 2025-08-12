خطوات تصعيدية من زيزو ضد الزمالك وجماهيره.. واتهام المجلس بالتحريض ضده

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي مع جمهور الزمالك اشتعلت للغاية في ظل وجود خطوات تصعيدية من جانب اللاعب ووالده، مشيرًا إلى أن اللاعب من حقه البحث عن حقوقه، وأن يدافع عن نفسه باتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه بعد الاساءات التي تعرض لها في لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: محامي زيزو تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من تجاوز في حقه، ووالد اللاعب أكد بأنه لن يتم التنازل عن حق نجله وعائلته.

وأضاف: البلاغ الذي قدمه زيزو، أيضا شمل مجلس إدارة الزمالك الذي تم اتهامه بالتحريض ضد اللاعب وعائلته، وأن الهتافات والإساءات ضد اللاعب جاءت بالتنسيق بين الجمهور ومجلس الإدارة.

أكمل: اللوم على من تجاوز في حق زيزو من جمهور الزمالك، وما كان يحدث مسبقًا من جماهير الأهلي ضد شيكابالا كان مرفوضًا.. ولا يمكن اللوم مطلقا على زيزو وهو يبحث عن حقه تجاه التجاوزات التي حدثت.

وزاد: محامي زيزو، قدم أسطوانة مدمجة CD بكل الفيديوهات المسيئة منذ كان لاعبا في الزمالك، وأيضًا الهتافات المسيئة في المدرجات خلال اكثر من مباراة.

وأضاف: رسالتي للجماهير أن يكون لديه نية في توجيه السباب للاعبين عليه أن يراجع نفسه جيدًا.