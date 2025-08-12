تشغيل قطار "ثانية فاخرة" جديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيل قطار جديد من فئة "ثانية فاخرة" ليربط بين القاهرة والإسكندرية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب، وتوفير خيارات سفر أكثر راحة ورفاهية.

يأتي تشغيل الخدمة الجديدة في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستمر لتطوير خدماتها وتقديم أفضل مستوى من الراحة والرفاهية لجمهور الركاب، وفي ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات، وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة بتشغيل خدمة جديدة بعربات "ثانية فاخرة" على خط القاهرة - الإسكندرية.

واعتبارًا من اليوم الثلاثاء 12 / 8 / 2025، قررت الهيئة تشغيل قطار 927 (ثانية فاخرة) القاهرة - الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:15 ويصل إلى الإسكندرية الساعة 23:45 طبقًا للجدول المرفق.

تشغيل قطار 926

واعتبارًا من غد الأربعاء 13 / 8 / 2025، تشغيل قطار 926 (ثانية فاخرة) الإسكندرية - القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 04:45 ويصل إلى القاهرة الساعة 07:15 طبقًا للجدول المرفق.

فيما أعلنت الهيئة تعديل مواعيد عدد من القطارات على الخط ذاته، وهي القطارات أرقام (588 – 944 – 3018 – 31 – 17)، بما يتماشى مع إدخال الخدمة الجديدة ويُحقق الانسيابية في حركة القطارات، طبقًا للجداول المرفقة.

وأكدت هيئة السكك الحديدية أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير خدماتها بما يضمن راحة وسلامة الركاب، ويُواكب تطلعات المواطنين نحو خدمات نقل حديثة.