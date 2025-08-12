السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع للأحذية بالخانكة.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع أحذية بمنطقة القلج بالخانكة حيث تم الدفع ب 15 سيارة إطفاء للسيطرة واخماد النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ 15 سيارات إطفاء، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمخازن المجاورة.

وتبيَّن أن الحريق شب فى مصنع على مساحة 600 متر بمنطقة بمنطقة أرض التيل بالقلج –بمركز ومدينه الخانكة مخصص لصناعة الأحذية وقد أتت النيران على أجزاء كبيرة من محتوياته.