لقاء لخدام ذوي القدرات الخاصة بحلوان بحضور الأنبا ميخائيل

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة لقاءً لخدام ذوي القدرات الخاصة "المحبوبين" في وادي النطرون، وحمل اللقاء عنوان "شارك . تقدر"، وبحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

حياة الإيمان

حيث صلى نيافته القداس الإلهي في دير السيدة العذراء "البراموس"، وألقى كلمة بعنوان "حياة الإيمان: رجاء.. محبة.. جهد" من خلال الأصحاح الحادي عشر في رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين.

تضمن اللقاء زيارة الأماكن الأثرية بالدير، واجتماع في بيت "البستان" للمؤتمرات، وتم تقديم فقرات دارت حول موضوع اللقاء والرؤية العامة للخدمة، والتي شفيعها القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي، كما شارك في اللقاء ٩٧ خادم وخادمة من أبناء الإيبارشية.

هذا وأعلن نيافة الأنبا ميخائيل عن إقامة المؤتمر الأول لذوي القدرات الخاصة في سبتمبر القادم.