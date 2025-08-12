عضو رابطة الأندية: كدا فعلا ممكن تطبّق اللائحة رسمي لو دا حصل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية:"لو تقرير مباراة مودرن سبورت والأهلي أو الحكم ذكر فيه أن هناك هتافات مسيئة ضد حسام حسن لاعب مودرن سيتم تطبيق اللائحة أيضًا"



أوضح سويلم، عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، أن العقوبات الخاصة بالجولة الأولى ستصدر عقب انتهائها، وفي غضون 48 ساعة على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الغرامات المالية التي ستُفرض على جماهير الزمالك سيتحملها مجلس إدارة النادي الأبيض.

وأشار عضو رابطة الأندية إلى أن الرابطة لا علاقة لها بالشكوى التي تقدم بها زيزو ضد مجلس إدارة الزمالك، لافتًا إلى أن الأمر يخص اللاعب وإدارة ناديه فقط.

وأكد سويلم أن نفس العقوبات ستُطبق على جماهير الأهلي أو أي نادٍ آخر في حال إثبات وجود تجاوزات أو مخالفات، وذلك بناءً على ما يرد في تقارير المباريات.