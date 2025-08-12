صحة مطروح: استصدار 3720 قرار علاج على نفقة الدولة

أعلنت مديرية الصحة بمطروح استصدار 3720 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين من أهالي المحافظة بتكلفة إجمالية 11 مليونا و235 ألف جنيه منذ بداية عام 2025.

وأضافت مديرية الصحة بمطروح، في بيان لها، أنه تم علاج أكثر من 3460 مريضا على نفقة الدولة بـ7 مستشفيات، حيث بلغ إجمالي تكلفة القرارات الصادرة للمستحقين على نفقة الدولة 11 مليونا و235 ألف جنيه، منها 4 ملايين و490 ألف جنيه تكلفة قرارات المرضى في تخصصات “الباطنة والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية”.

كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات “الأورام وأمراض الدم والأمراض المناعية” مليونا و495 ألف جنيه، وتكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 3 ملايين و400 ألف جنيه، كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات “الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة” مليونا و850 ألف جنيه.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، قدم فريق أنغام مطروح التابع لمديرية الشباب والرياضة عرضا فنيا بعدد من الأغاني الوطنية التي حازت على إعجاب وتفاعل جميع الحضور والإشادة بالفريق في ثاني عروضه.

وفي كلمته، أعرب المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عن إعجابه بالفريق حديث التكوين، والإشادة بأصوات أعضائه والأغاني المقدمة.

وقدم الشكر لمدير عام مديرية الشباب والرياضة والمدرب الفريق ومشرفي الفريق، متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة مع تحديد عرض أسبوعي للفريق بالحديقة.

وقدم وليد رفاعى، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، الشكر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على دعمه المتواصل لقطاع الشباب والرياضة بمطروح والموافقة على تقديم الفريق للعروض المتنوعة بحديقة غزالة استعداد للمشاركة في احتفالات وزارة الشباب والرياضة.

كما قدم الشكر للمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور الحفل وتشجيع أعضاء الفريق والإشادة بهم.

يقوم بتدريب الفريق المايسترو هاني خميس وإشراف أسماء عبد الغفار، مدير إدارة تنمية الشباب، وسماح توفيق، مشرفة الفريق، وقام بتقديم الحفل شيماء مدحت، معاون مدير المديرية للشئون الرياضية.

جاء ذلك فى إطار الاهتمام بممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، وتنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، والحث على ممارسة جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية والفنية للطفل والشباب والأسرة لخلق مجتمع متميز على قدر من الوعى.