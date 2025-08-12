قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
مدبولي يؤكد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة ومشروعات الربط الكهربائي مع الأردن
وزير التجارة الأسبق ينعى علي المصيلحي: فقدنا مسؤولًا وطنيًا مخلصًا
انطلاق مؤتمر صناعة المفتي الرشيد
إطلاق اسم فهمي عمر على ورشة عمل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
مدبولي: الاستثمار في قدرات شبابنا هو الثروة الحقيقية لمصر
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة للمفتي لا بديلاً عنه
غزة .. سبب مشكلات رئيس أركان جيش الاحتلال مع وزير دفاعه
رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي
شاكر محظور من مرتب آخر الشهر لـ 100 مليون جنيه غسيل وكسب غير مشروع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح: استصدار 3720 قرار علاج على نفقة الدولة

مستشفى راس الحكمة
مستشفى راس الحكمة
ايمن محمود

أعلنت مديرية الصحة بمطروح استصدار 3720 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين من أهالي المحافظة بتكلفة إجمالية 11 مليونا و235 ألف جنيه منذ بداية عام 2025.

وأضافت مديرية الصحة بمطروح، في بيان لها، أنه تم علاج أكثر من 3460 مريضا على نفقة الدولة بـ7 مستشفيات، حيث بلغ إجمالي تكلفة القرارات الصادرة للمستحقين على نفقة الدولة 11 مليونا و235 ألف جنيه، منها 4 ملايين و490 ألف جنيه تكلفة قرارات المرضى في تخصصات “الباطنة والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية”.

كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات “الأورام وأمراض الدم والأمراض المناعية” مليونا و495 ألف جنيه، وتكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 3 ملايين و400 ألف جنيه، كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات “الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة” مليونا و850 ألف جنيه.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، قدم فريق أنغام مطروح التابع لمديرية الشباب والرياضة عرضا فنيا بعدد من الأغاني الوطنية التي حازت على إعجاب وتفاعل جميع الحضور والإشادة بالفريق في ثاني عروضه.

وفي كلمته، أعرب  المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عن إعجابه بالفريق حديث التكوين، والإشادة بأصوات أعضائه والأغاني المقدمة. 

وقدم الشكر لمدير عام مديرية الشباب والرياضة والمدرب الفريق ومشرفي الفريق، متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة مع تحديد عرض أسبوعي للفريق بالحديقة.

وقدم  وليد رفاعى، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، الشكر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على دعمه المتواصل لقطاع الشباب والرياضة بمطروح والموافقة على تقديم الفريق للعروض المتنوعة بحديقة غزالة استعداد للمشاركة في احتفالات وزارة الشباب والرياضة. 

كما قدم الشكر للمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور الحفل وتشجيع أعضاء الفريق والإشادة بهم.

يقوم بتدريب الفريق المايسترو هاني خميس وإشراف أسماء عبد الغفار، مدير إدارة تنمية الشباب، وسماح توفيق، مشرفة الفريق، وقام بتقديم الحفل شيماء مدحت، معاون مدير المديرية للشئون الرياضية. 

جاء ذلك فى إطار الاهتمام بممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، وتنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، والحث على ممارسة جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية والفنية للطفل والشباب والأسرة لخلق مجتمع متميز على قدر من الوعى.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

ترشيحاتنا

إبراهيم خان

فى ذكراه.. قصة زواج إبراهيم خان من فنانة مشهورة

فلاش باك

فلاش باك يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر .. تفاصيل

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

بالصور

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد