الدرعي: الذكاء الاصطناعي في الفتوى فرصة وتحدٍ

أكد عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أبوظبي، ضرورة تبني منهجية واضحة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى، معتبرًا أنه تحدٍ كبير، لكنه في الوقت ذاته يوفر فرصًا إيجابية أبرزها السرعة في الوصول إلى الفتاوى والمعلومات.

تحذير من تزييف الصور واختراق المنظومات الفكرية

وحذّر الدرعي، خلال مؤتمر صحفي من الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُستخدم في تزييف الصور وتضليل الرأي العام، ما يؤثر على تنشئة الأجيال ويخترق المنظومات الفكرية والدينية، داعيًا إلى ضرورة رفع الوعي العام ومواجهة هذه التحديات برؤية دينية رشيدة.

هل يمكن إنشاء منظومة فتوائية ذكية لا تنفصل عن الخطاب الديني؟

طرح الدرعي تساؤلًا محوريًا: "هل نحن قادرون على إنشاء منظومة فتوائية بالذكاء الاصطناعي لا تنفصل عن الخطاب الديني؟".

وشدد على أهمية أن تكون الرقابة العلمية والشرعية جزءًا أساسيًا من أي نظام فتوائي ذكي، حتى لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة تضليل، بدلًا من كونه وسيلة لخدمة الدين وتيسير الفهم.