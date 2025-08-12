“الفار” رئيسًا للمؤتمر العالمي للسرطان وبحوث الأورام بدبي

أعلنت الهيئة العلمية العالمية المنظمة للمؤتمر العالمي الرابع للسرطان وبحوث الأورام بالولايات المتحدة الأمريكية اختيار الدكتور محمد الفار، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة المنصورة، رئيسًا للمؤتمر، والذي سيُعقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر 2025، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم. وسيلقي العالم الجليل الدكتور محمد الفار كلمة الافتتاح كرئيس للمؤتمر، ويعقبها المحاضرة الشرفية الرئيسية الافتتاحية العلمية بعنوان: "العلاج الديناميكي الضوئي بالليزر للأورام بداية من اكتشافاتنا البحثية الكيميائية ووصولًا للتطبيقات الطبية ومن واقع خبرة خمس وأربعين عامًا".

ويُعد إلقاء هذه المحاضرة الافتتاحية الرئيسية الشرفية تكريمًا دوليًا له ولمكانة جامعة المنصورة ومصر على الساحة العلمية، خاصة مع اقتران هذا الإنجاز بإضافة شعار "نوبل" إلى اسم العالم الجليل في فعاليات المؤتمر، تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجاله، ولأنه قد سبق الاستعانة بخبراته لترشيح علماء لجائزة نوبل بمجاله من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن اختيار أستاذ بجامعة المنصورة لقيادة مؤتمر عالمي بهذا الحجم، وإلقاء محاضرة افتتاحية رئيسية أمام خبراء وباحثين من مختلف دول العالم، يعكس المكانة العلمية الرفيعة لجامعة المنصورة وكفاءة علمائها، مؤكدًا أن هذا الحدث هو رسالة تقدير دولية لمستوى البحث العلمي بها.

وأضاف أن هذا النجاح يأتي متسقًا مع سياسة الجامعة في دعم التميز الأكاديمي وتدويل التعليم والبحث العلمي، وحرصها على تمكين الكفاءات العلمية من المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة البحث العلمي العالمية وخدمة القضايا العلمية والطبية ذات الأثر العالمي.

كما أكد أن جامعة المنصورة ستواصل دعم علمائها المتميزين، وتوفير البيئة الأكاديمية والبحثية التي تمكنهم من المنافسة عالميًا، بما يرفع اسم الجامعة ومصر في مختلف المجالات العلمية.

وأعرب “الفار”عن سعادته واعتزازه باختياره لرئاسة المؤتمر وإلقاء المحاضرة الرئيسية، مؤكدًا أن أجمل ما في هذا الإنجاز هو اقتران اسمه باسم جامعة المنصورة ومصر، ورفع علم الوطن بين الأمم في محفل علمي عالمي بهذا الحجم.

وأوضح أن هذه هي المرة الثالثة خلال عام واحد التي يتم فيها اختياره رئيسًا لمؤتمرات علمية دولية من جهات مختلفة، كان آخرها في فيينا – النمسا في يوليو 2025، مشيرًا إلى أن الفضل في ذلك يعود لتوفيق الله ودعم الجامعة لعلمائها، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾.

ويأتي هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة علمية متميزة امتدت لأكثر من 45 عامًا، نشر خلالها الدكتور الفار العديد من البحوث المتميزة، وحصل على العديد من الزمالات والمنح الدولية المرموقة، وشغل مواقع أكاديمية مرموقة في جامعات ومراكز بحثية عالمية مثل جامعة كاليفورنيا، مركز الليزر بجامعة يوتا، عيادة مايو، وجامعة كارديف. كما عُرف بخبرته الدولية كرائد في مجال العلاج الضوئي الديناميكي للأورام بالليزر.