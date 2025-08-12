وزراء مصريون وأردنيون يؤكدون رغبتهم في تعزيز التعاون المشترك بشتى المجالات

أكد الوزراء المصريون والأردنيون المشاركون في أعمال اللجنة العليا المشتركة التي عقدت اليوم برئاسة رئيسي وزراء مصر والأردن، رغبتهم في تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.

حضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والسفير ايهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير محمد سمير، سفير مصر فى الأردن، وإبراهيم السجيني، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانب الاردنى.

وخلال الاجتماع، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين مصر والأردن، تتمثل في الصناعات التكاملية والنقل البري بين البلدين وكذلك نقل الترانزيت إلى دولة ثالثة، منوهًا بإمكانية زيادة التعاون كذلك مع عمّان من خلال شركة الجسر العربي وهو ما يمكن استمرار التنسيق بشأنه خلال الفترة المقبلة.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الأردني سواء على المستوى الثنائي أو فى المحافل الدولية والإقليمية، مشيرة إلى وجود تحديات مشتركة تواجه البلدان فى ظل الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للمسئولين من الجانبين على الدعم والتنسيق والتعاون المشترك، لافتة إلى أن ذلك أسهم فى تحقيق العديد من النتائج الايجابية للجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية.

وأكدت وجود العديد من الفرص الواعدة للتعاون فى مختلف المجالات والقطاعات، قائلة: ستتم متابعة ملفات التعاون تمهيداً لطرحها خلال الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، الى أهمية الربط الكهربائي بين البلدين الذي يمكن ان يفيد دولا أخرى مستقبلا، مشيدا بالتنسيق الذي تم بين البلدين خلال الفترة الماضية أثناء استخدام سفن التغييز، وكذا دعم مصر للأردن الشقيق عبر توريد الغاز خلال الأزمات الأخيرة التي توقف معها توريد الغاز للأردن، مؤكدا انه سيتم التنسيق مع الأردن لرفع قدرة الربط الكهربائي الي ٢٠٠٠ ميجاوات خلال الفترة المقبلة.

فيما أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلي إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين، منوها بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم في العديد من المجالات.

بدوره استعرض يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، خلال الاجتماع، عددا من الفرص الواعدة للتعاون بين الجانبين المصري والأردني فى العديد من المجالات والقطاعات، منوها بأنه جار العمل على عقد منتدي استثماري بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب عقد العديد من المعارض التجارية فى البلدين.

وأشار "القضاة" إلى العمل على دراسة رفع قدرة الخط الكهربائي بين البلدين إلى 2000 ميجاوات.

وثمن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الجهود التى بذلت على مدار الأيام القليلة الماضية بين كبار المسئولين في البلدين، وهو ما ساهم فى الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات والتى تشمل عددا من المجالات المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد البكار، وزير العمل الأردني، أن الأردن يفتح أبوابه أمام العمالة المصرية، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه تم فتح الباب أمام 25 ألف عامل مصري خلال الفترة الماضية، كما تم تقديم تيسيرات للعمالة المصرية الماهرة لتصويب أوضاعهم، مضيفاً أنه جار التنسيق مع السفارة المصرية فى الأردن لتسهيل انتقال العمال المصريين وتصويب أوضاعهم.

فيما تناول الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، جهود التعاون بين مصر والأردن في مجال الربط الكهربائي وكذلك التعاون في مجال الغاز الطبيعي عبر توريد الغاز فضلًا عن التعاون المشترك بقطاع سفن التغييز.

كما اعرب المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية، عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال التطوير العقاري والاستفادة من الخبرة المصرية، فى هذا القطاع.