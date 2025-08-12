قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدافع أوكراني ينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية

إيليا زابارني
إيليا زابارني
إسلام مقلد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا عن تعاقده مع المدافع الأوكراني الشاب إيليا زابارني (22 عامًا) قادمًا من نادي بورنموث الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 66 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات.

يُعد زابارني ثالث صفقات النادي الباريسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع الحارس لوكاس شوفالييه من ليل مقابل 55 مليون يورو، والحارس ريناتو مارين القادم من روما في صفقة انتقال حر.

تصريحات اللاعب حول انضمامه للنادي

وفي أول تصريح له لقناة "PSG TV"، عبّر إيليا زابارني عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكداً أنه يعتبر باريس سان جيرمان أفضل نادٍ في العالم.

وقال: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى باريس. أتطلع لتقديم أفضل ما لديّ على أرض الملعب، وخوض مباراتي الأولى مع الفريق، والالتقاء بالجماهير العاشقة للنادي".

ترحيب إدارة النادي ورؤية مستقبلية

من جانبه، رحب ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بالمدافع الجديد قائلاً: "سعداء بالتعاقد مع إيليا زابارني، فهو لاعب دولي موهوب ومحترف متميز، وسيشكل إضافة قوية لقوتنا الدفاعية على المدى الطويل".

تأتي هذه التعاقدات في إطار استراتيجية باريس سان جيرمان لتدعيم صفوف الفريق بمواهب شابة وقادرة على المنافسة على جميع البطولات المحلية والأوروبية في الموسم الجديد.

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
