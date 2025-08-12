قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. قرار عاجل ضد ملكة جمال العشوائيات
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
البيئة : توسيع نطاق شبكات رصد جودة الهواء لمتابعة مصادر التلوث
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز

الإرشاد الزراعي
الإرشاد الزراعي
شيماء مجدي

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح المؤتمر التوعوي، الذي عقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ لتوعية مزارعي المحافظة بأهمية مواجهة الآثار السلبية لظاهرة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، في إطار جهود الدولة للحد من الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.


وأكد الدكتور علاء عزوز أن منظومة قش الأرز تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما تجلى بوضوح خلال الأعوام السابقة من خلال نجاح المنظومة في جمع وتدوير القش، مشددًا على ضرورة العمل هذا العام لجعلها أكثر فاعلية في ظل الدعم المقدم من الوزراء والمحافظين.


وأشار إلى تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة قيام اللجان المختصة بإصدار الموافقات على فتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير قش الأرز، والقيام بمهامها على أكمل وجه، مع تكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بأهمية الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لقش الأرز والاستفادة القصوى منه، مؤكدًا أهمية التعاون مع المختصين بجهاز شؤون البيئة والعاملين بالمحافظة لضمان نجاح المنظومة هذا العام.


وأضاف أن وزارة الزراعة وضعت خطة تنفيذية شاملة لهذا الموسم تهدف إلى: منع الحرق المكشوف لقش الأرز من خلال حملات توعية ميدانية وتطبيق القانون، فضلا عن نشر العوائد الإنتاجية والإقتصادية العامة نتيجة إعادة تدوير قش الإرز، والتي يأتي من بينها، إنتاج السماد العضوي (الكمبوست) لتحسين خصوبة التربة.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن من بين تلك العوائد أيضا، وإنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من المخلفات الزراعية والحيوانية كمصدر نظيف للطاقة، إضافة إلى تصنيع الأخشاب المسطحة من قش الأرز لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، ذلك بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من خلال مشروعات جمع وتدوير وتصنيع المخلفات، كذلك الحد من الانبعاثات الضارة وحماية الصحة العامة والبيئة.


وأكد عزوز أن نجاح المنظومة يتطلب تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا للمزارعين والمجتمع.

قش الأرز الأرز الزراعة وزارة الزراعة حرق قش الأرز السحابة السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

ترشيحاتنا

أرشيفية

المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة كارثي والمساعدات الإنسانية غير كافية

غزة

صحة غزة: 31 شهيدا و388 مصابا بنيران جيش الاحتلال في مراكز المساعدات

صورة أرشيفية

مسئول فلسطيني ينفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

بالصور

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي
السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي
السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد