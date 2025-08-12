الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح المؤتمر التوعوي، الذي عقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ لتوعية مزارعي المحافظة بأهمية مواجهة الآثار السلبية لظاهرة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، في إطار جهود الدولة للحد من الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.



وأكد الدكتور علاء عزوز أن منظومة قش الأرز تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما تجلى بوضوح خلال الأعوام السابقة من خلال نجاح المنظومة في جمع وتدوير القش، مشددًا على ضرورة العمل هذا العام لجعلها أكثر فاعلية في ظل الدعم المقدم من الوزراء والمحافظين.



وأشار إلى تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة قيام اللجان المختصة بإصدار الموافقات على فتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير قش الأرز، والقيام بمهامها على أكمل وجه، مع تكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بأهمية الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لقش الأرز والاستفادة القصوى منه، مؤكدًا أهمية التعاون مع المختصين بجهاز شؤون البيئة والعاملين بالمحافظة لضمان نجاح المنظومة هذا العام.



وأضاف أن وزارة الزراعة وضعت خطة تنفيذية شاملة لهذا الموسم تهدف إلى: منع الحرق المكشوف لقش الأرز من خلال حملات توعية ميدانية وتطبيق القانون، فضلا عن نشر العوائد الإنتاجية والإقتصادية العامة نتيجة إعادة تدوير قش الإرز، والتي يأتي من بينها، إنتاج السماد العضوي (الكمبوست) لتحسين خصوبة التربة.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن من بين تلك العوائد أيضا، وإنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من المخلفات الزراعية والحيوانية كمصدر نظيف للطاقة، إضافة إلى تصنيع الأخشاب المسطحة من قش الأرز لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، ذلك بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من خلال مشروعات جمع وتدوير وتصنيع المخلفات، كذلك الحد من الانبعاثات الضارة وحماية الصحة العامة والبيئة.



وأكد عزوز أن نجاح المنظومة يتطلب تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا للمزارعين والمجتمع.