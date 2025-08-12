الشباب والرياضة تطلق الجلسة الإجرائية الأولى لانتخابات برلمان طلائع مصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات الجلسة الإجرائية الأولى لانتخابات برلمان طلائع مصر على المستوى القومي، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، بالتعاون مع وزاراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم، والأزهر الشريف، بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، تحت إشراف قضائي كامل يضمن النزاهة والشفافية من هيئة النيابة الإدارية.

وتضمنت الجلسة الإجرائية الأولى إجراءات اختيار رئيس الجلسة الأكبر سناً، وأداء اليمين الدستوري، وفتح باب الانضمام للجان النوعية، وإجراءات الترشح والتصويت على هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين)، وإعلان النتائج، إلى جانب فتح باب الترشح على هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ويعقب ذلك اجتماعات أعضاء اللجان النوعية كل على حدة، ثم إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن برلمان الطلائع يمثل نموذجًا فريدًا في إعداد جيل واعٍ بحقوقه وواجباته الدستورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تنفيذ العملية الانتخابية في أجواء تضمن أعلى معايير الشفافية، وبمشاركة واسعة من الجهات الشريكة، لإكساب الطلائع خبرات عملية تحاكي التجربة البرلمانية الحقيقية.

وتستمر فعاليات الانتخابات حتى 14 أغسطس الجاري، بمشاركة 700 من الفائزين والمُعينين من مختلف المحافظات، ضمن برنامج متكامل يتضمن جلسات تدريبية وتثقيفية لتعزيز قيم الديمقراطية والحوكمة لدى الطلائع.