بسمة والعباية السودا.. ملكة جمال العشوائيات تعود للزنزانة في قضية جديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على التيك توكر بسمة المعروفة باسم ملكة جمال العشوائيات أو وردة لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام المنصات بشكل مسيء يخالف القوانين والآداب العامة وفي تلك السطور نرصد لكم معلومات عنها.

اسمها الحقيقي بسمة حجازي ميكب ارتست وانفلونسر وتسمي نفسها على حساباتها الخاصة بـ أشطر كتكوت واشتهرت بنشر فيديوهات تجميل تعليمية للفتيات.

كما اشتهرت بسمة حجازي بسبب فيديو تمثيلي نشرته وهي ترتدي العباءة السمراء وتهدد الشباب في الشوارع وأُطلق عليها لقب 'ملكة جمال العشوائيات وانتشر مقطع الفيديو الذي يحمل اسم 'وردة' وحصل على أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع ‘فيسبوك’ وتبين أنها قامت بمجرد مشهد تمثيلي.

كانت تعمل ميك أب ارتست وتمتلك محلا للتجميل أو كوافير وقدمت من قبل فيديوهات تجميل تعليمية للفتيات كما ظهرت في عدة مشاهد على 'تيك توك' تقدم فيها إرشادات للسيدات.

كانت المتهمة تم التحقيق معها سابقا لإتهامها لمشاركة جماعة إرهابية أهدافها ونشر اخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام ولكن تم الإفراج عنها.

