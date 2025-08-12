قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة
سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
بسمة والعباية السودا.. ملكة جمال العشوائيات تعود للزنزانة في قضية جديدة

القبض علي البلوجر بسمة
القبض علي البلوجر بسمة
كتب محمد عبدالله :

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على التيك توكر بسمة المعروفة باسم ملكة جمال العشوائيات أو وردة لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام المنصات بشكل مسيء يخالف القوانين والآداب العامة وفي تلك السطور نرصد لكم معلومات عنها.

اسمها الحقيقي بسمة حجازي ميكب ارتست وانفلونسر وتسمي نفسها على حساباتها الخاصة بـ أشطر كتكوت واشتهرت بنشر فيديوهات تجميل تعليمية للفتيات.

كما اشتهرت بسمة حجازي بسبب فيديو تمثيلي نشرته وهي ترتدي العباءة السمراء وتهدد الشباب في الشوارع وأُطلق عليها لقب 'ملكة جمال العشوائيات وانتشر مقطع الفيديو الذي يحمل اسم 'وردة' وحصل على أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع ‘فيسبوك’ وتبين أنها قامت بمجرد مشهد تمثيلي.

كانت تعمل ميك أب ارتست وتمتلك محلا للتجميل أو كوافير وقدمت من قبل فيديوهات تجميل تعليمية للفتيات كما ظهرت في عدة مشاهد على 'تيك توك' تقدم فيها إرشادات للسيدات.

كانت  المتهمة تم التحقيق معها سابقا لإتهامها لمشاركة جماعة إرهابية أهدافها ونشر اخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام ولكن تم الإفراج عنها.
 

بسمة ملكة جمال العشوائيات القبض علي بسمة القبض علي وردة القبض عليى وردة

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

