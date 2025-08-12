جلسة حكي وأوبريت غنائي فى عيد وفاء النيل بمعهد الموسيقي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، فى إطار احتفاء وزارة الثقافة بعيد وفاء النيل، تحت شعار “ النيل عنده كتير”، وبالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل يوما احتفاليا بمعهد الموسيقى العربية.

ويشمل اليوم الاحتفالي عدة أنشطة متنوعة، من إعداد النشاط الثقافي والفكري بالأوبرا تحت إشراف رشا الفقى وذلك غدا الأربعاء 13 أغسطس.

أوبريت وفاء النيل

تبدأ الفعاليات في العاشرة والنصف صباحاً بأوبريت وفاء النيل من أشعار شوقى حجاب وآداء فصول مركز تنمية المواهب وفى الثامنة مساءً تقام جلسة حكي للأطفال بعنوان حابي عن رحلة حياة نهر النيل تؤديها الإعلامية ميرفت طاهر كبير مذيعى إذاعة صوت العرب حيث تروي أجزاء من موسوعة قصة الحضارة المصرية القديمة للدكتورة ميرفت عبد الناصر من إعداد الكاتبة إيوان زهير.

ويعقبه أوبريت غنائى عن النيل، يشارك خلاله كل من فريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض، فرقة بنات وبس بقيادة الكابتن عبد الرحمن أوسكار وفرقة كنزنا من إخراج أحمد جابر وتصميم ازياء هاله محمود.

تأتى الفعالية تأكيدا على حرص دار الأوبرا على ربط الأجيال الجديدة بقيم التراث والهوية الوطنية، وإبراز مكانة النيل كرمز للعطاء والحياة فى مصر.