ضربوهم وسرقوهم.. 3 بلطجية يفتعلون مشاجرة مع شخصين بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى بالضرب على شخصين بالأسلحة البيضاء وسرقتهما بالقاهرة.

بالفحص وسؤال المجنى عليهما (شخصين - مصابان بكدمات بالرأس) ، أفادا بأنهما حال سيرهما بدائرة قسم شرطة البساتين فوجئا بقيام ثلاثة أشخاص بالسير خلفهما وإفتعال مشاجرة معهما بالأيدى والتعدى عليهما بالضرب والسب وسرقة عدد (٢) هاتف محمول وحقيبة يد بداخلها بعض المُتعلقات الخاصة بهما .

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين – مقيمون بدائرة القسم – لأحدهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم (كافة المسروقات – 2 فرد خرطوش – كمية لمخدرى "الهيروين ، البودر" - سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن الهواتف والحقيبة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.