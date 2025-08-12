قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة الطبية باتحاد الطائرة: لن تنطلق أي مباراة دون استيفاء إجراءات الأمن والسلامة

أكد الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن الجانب الطبي يعد عنصرًا أساسيًا في حماية اللاعبين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن الحفاظ على حياة اللاعب وسلامته يأتي على رأس أولويات العمل داخل منظومة كرة الطائرة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش مراسم قرعة الدوري الممتاز للرجال والسيدات لموسم 2025-2026، التي شهدت حضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد، والمهندسة مرفت حسني عضو مجلس الإدارة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي، والكابتن عصام أنور رئيس لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان والمدربين وموظفي الاتحاد.

وأوضح الصباغ أن الاتحاد اتفق على عدد من الإجراءات الطبية التي تم إرسالها إلى الأندية، مستمدة من قرار وزارة الشباب والرياضة الصادر عام 2024، والذي نص على وجود مسؤولية جنائية في حال الإهمال، مؤكدًا أن القرار أصبح ملزمًا للجميع، وأنه بدأ تطبيقه جزئيًا في منتصف الموسم الماضي، على أن يتم تنفيذه بالكامل مع إنطلاق الموسم الجديد.

وشدد على أن أي مباراة لن تُقام دون استيفاء جميع عناصر الأمن والسلامة الطبية، وأن كل نادٍ مُلزم بإنشاء ملف طبي متكامل لكل لاعب، وفق شروط ومعايير محددة، مع تعيين مراقب طبي في كل مباراة لمراجعة الإجراءات والتأكد من تنفيذها قبل إنطلاق اللقاء، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام فلن تبدأ المباراة.

كما أوضح  رئيس اللجنة الطبية أن الإجراءات تشمل توفير سيارة إسعاف مجهزة بمسعف معتمد من وزارة الصحة، وجهاز إنعاش قلب كهربائي، وأسطوانة أكسجين نقالة، إضافة إلى طاقم طبي متكامل يضم طبيبًا، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تأهيل، لضمان التعامل السريع والمهني مع أي طارئ.

وجاء هذا الاجتماع قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث استعرض رؤساء اللجان المختلفة التفاصيل الفنية والإدارية،.

وقدم رئيس لجنة المدربين عرضًا شاملًا للجوانب الفنية، واستعرض رئيس لجنة الحكام التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، فيما أوضح رئيس اللجنة الطبية الإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة اللاعبين واللاعبات طوال الموسم.

