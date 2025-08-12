موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعدما افتتح مشواره في البطولة بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

و تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم السبت المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قد قرر مواصلة التدريبات اليوم السبت في السادسة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، رافضًا منح اللاعبين راحة عقب الفوز في الجولة الأولى، في إطار الاستعداد الجاد لمواصلة الانطلاقة القوية في المسابقة.