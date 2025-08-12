برئاسة خليل الحية| وصول وفد حماس إلى مصر للتشاور بوقف النار.. تفاصيل

كشفت مصادر لقناة القاهرو الاخبارية، وصول وفد من قيادات حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، عن زيارة وفد حركة حماس إلى مصر تأتي بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض.

كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، عن أن مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مرة أخرى باتجاه استئناف المفاوضات والتقدم نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار.

أكدت الخارجية الفرنسية، اليومم الثلاثاء، أن الإعلان الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية مؤخرا عن الاحتلال العسكري لشمال غزة، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن يشكل كارثة وسيكون الرهائن الإسرائيليون وسكان غزة مجددا أولى ضحاياه.

وذكرت الخارجية، في بيان نشر اليوم، أنه لمنع ذلك، أيدت الدول الموقعة على "نداء نيويورك" الذي تم إطلاقه في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في نهاية يوليو الماضي، نشر بعثة دولية مؤقتة لإرساء الاستقرار بهدف ضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين والمساهمة في تنفيذ حل الدولتين.

وأضافت الخارجية، أن باريس، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي، تعمل بالتعاون مع شركائها والأمم المتحدة، على ضمان تنفيذ هذه البعثة.