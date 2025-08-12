سونيا الحبال: تعلق الشاب بوالدته يُفشل علاقاته العاطفية

أكدت خبيرة الطاقة سونيا الحبال أن هناك فرقًا جوهريًا بين الحب والتعلق، مشيرة إلى أن الحب شعور صحي يمنح طاقة إيجابية ويترك مجالًا للحرية، بينما التعلق هو إفراط في المشاعر يصل إلى حد استنزاف الطاقة وفساد العلاقات.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن التعلق ينقسم إلى نوعين، التعلق القلبي وهو الارتباط العاطفي المفرط بالأشخاص أو الأشياء، والتعلق العقلي الذي يرتبط بالأفكار أو المعتقدات أو الذكريات، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على العلاقات العاطفية، بل يشمل تعلق الشخص بوالدته وهو دائمًا علاقاته العاطفية فاشلة.

وأوضحت أن الحب يعني القدرة على الاستمتاع بالشخص أو الشيء دون الشعور بالانهيار عند غيابه، أما التعلق فهو حالة مرضية تجعل الإنسان يشعر بالعجز أو الفقدان إذا ابتعد هذا الشخص أو الشيء، مشبهة ذلك بكوب ماء يُملأ حتى يفيض ويتسبب في الفوضى.

وأشارت إلى أن التعلق غالبًا ما ينشأ من نقص داخلي أو فراغ عاطفي، حيث يعتمد الشخص على الآخر لملء هذا النقص أو منحه التقدير، مؤكدة أهمية أن يمنح الإنسان نفسه الحب والتقدير بدلًا من انتظارها من الخارج.