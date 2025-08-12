الفرق بين الحب والتعلق وأثرهما على العلاقات الجديدة.. فيديو

قالت خبيرة الطاقة سونيا الحبال، إن الحب شعور نقي يمنح الطاقة الإيجابية، بينما التعلق هو ارتباط مرضي يستنزف الطاقة ويفقد الإنسان توازنه العاطفي، مشيرة إلى أن كثيرين يخلطون بينهما.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحب يعني القدرة على الاستمرار والشعور بالسعادة حتى في غياب الشخص أو الشيء المحبوب، أما التعلق فهو الشعور بعدم القدرة على العيش بدونه، مؤكدة أن كل ما نتعلق به نفقده، إذ يؤدي التعلق المفرط إلى استنزاف الطاقة وابتعاد الطرف الآخر.

وأوضحت أن التعلق ينشأ غالبًا من نقص داخلي أو فراغ عاطفي، حيث يبحث الفرد عن من يملأ هذا النقص، فيتعلق بأشخاص أو أشياء أو حتى أماكن وذكريات.

وأشارت إلى أن بعض الممارسات، مثل الاحتفاظ بصور الأشخاص أو أسمائهم أو تذكاراتهم بشكل دائم، تزيد من حدة التعلق وتؤثر سلبًا على العلاقة.

وأكدت أن التعلق يمنع الشخص من المضي قدمًا وبدء علاقات جديدة صحية، لأن استرجاع تفاصيل العلاقة السابقة يقطع مسارات الطاقة الإيجابية مع الآخرين، مضيفة أن التوازن الطاقي يساعد على استعادة السيطرة على المشاعر وتقييم العلاقة بموضوعية.