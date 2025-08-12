قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
سارة خليفة في التحقيقات: بصرف على أسرتي .. واشتريت شقق وعقارات بالقسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفرق بين الحب والتعلق وأثرهما على العلاقات الجديدة.. فيديو

الحب
الحب
عادل نصار

قالت خبيرة الطاقة سونيا الحبال، إن الحب شعور نقي يمنح الطاقة الإيجابية، بينما التعلق هو ارتباط مرضي يستنزف الطاقة ويفقد الإنسان توازنه العاطفي، مشيرة إلى أن كثيرين يخلطون بينهما.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"،  أن الحب يعني القدرة على الاستمرار والشعور بالسعادة حتى في غياب الشخص أو الشيء المحبوب، أما التعلق فهو الشعور بعدم القدرة على العيش بدونه، مؤكدة أن كل ما نتعلق به نفقده، إذ يؤدي التعلق المفرط إلى استنزاف الطاقة وابتعاد الطرف الآخر.

وأوضحت أن التعلق ينشأ غالبًا من نقص داخلي أو فراغ عاطفي، حيث يبحث الفرد عن من يملأ هذا النقص، فيتعلق بأشخاص أو أشياء أو حتى أماكن وذكريات.

وأشارت إلى أن بعض الممارسات، مثل الاحتفاظ بصور الأشخاص أو أسمائهم أو تذكاراتهم بشكل دائم، تزيد من حدة التعلق وتؤثر سلبًا على العلاقة.

وأكدت أن التعلق يمنع الشخص من المضي قدمًا وبدء علاقات جديدة صحية، لأن استرجاع تفاصيل العلاقة السابقة يقطع مسارات الطاقة الإيجابية مع الآخرين، مضيفة أن التوازن الطاقي يساعد على استعادة السيطرة على المشاعر وتقييم العلاقة بموضوعية.

سونيا الحبال الحب الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

صورة ارشيفية

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

ترشيحاتنا

هواتف

أخبار التكنولوجيا | منافس شرس لآيفون 16e" يغزو الأسواق.. وتسعة هواتف ذكية تتوقف عن تلقي التحديثات

هاتف "Galaxy S25 FE"

منافس "آيفون 16e" سامسونج تستعد لإطلاق هاتف "Galaxy S25 FE"

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

مع شريحة iPhone وشاشة أصغر.. إليك مواصفات أفضل جهاز MacBook في الأسواق

بالصور

هيرجع جديد بدون مواد كيميائية.. طريقة تنظيف المايكرويف بمكونين طبيعيين فقط

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

بتودي الأكل في حتة تانية.. عشبة غير متوقعة تمنع الحموضة وتعالج الالتهابات

علاج البكتيريا
علاج البكتيريا
علاج البكتيريا

عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

القلب
القلب
القلب

طرق طبيعية لنفخ الخدود بدون فيلر.. نتائج مضمونة ومظهر شباب

طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا

فيديو

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد