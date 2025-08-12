قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
سارة خليفة في التحقيقات: بصرف على أسرتي .. واشتريت شقق وعقارات بالقسط
اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لاتفاق هدنة 60 يوما
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
رياضة

الذهب مصري.. الحسيني وهدان يكتب التاريخ بمنافسات الكونغ فو بدورة الألعاب العالمية

الحسيني وهدان
الحسيني وهدان
إسلام مقلد

نجح الحسيني وهدان، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو في حصد ميدالية تاريخية جديدة لمصر في منافسات الووشو كونغ فو خلال دورة الألعاب العالمية التي تحتضنها الصين خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة تشنجدو.

وفاز الحسيني وهدان بالميدالية الذهبية أمام بطل الصين في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الثلاثاء ليسجل اسمه بأحرف من نور في سجل مشاركات الفراعنة في منافسات دورة الألعاب العالمية.

وكانت منة الله محمد لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو نجحت في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على لاعبة دولة برمودا في منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع.

من جانبه، هنأ المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الحسيني وهدان ومنة الله، على الانجاز الذي تحقق والفوز بالميدالية الذهبية والبرونزية لكل منهما على التوالي.

قال شريف مصطفى، إنه كان واثقا من تحقيق لاعبي الفراعنة إنجازًا يرفعون من خلاله علم مصر على منصات التتويج في دورة الألعاب، حيث تم الاستعداد الفني والبدني على أعلى مستوى إلى جانب توفير كل الإمكانيات للاعبين ليكونوا جاهزين للمنافسة على الذهب.

أكد شريف مصطفى، أنه يهدي هذا الفوز لمصر والقيادة السياسية، نتيجة الدعم الكبير الذي يلقاه اتحاد الكونغ فو وسائر الاتحادات الرياضية وهو ما كان له عظيم الأثر في المنافسة عالميا وتحقيق الميداليات.

تضم البعثة اللاعبة منة الله محمد في منافسات وزن 70 كجم واللاعب الحسين وهدان في منافسات وزن 85 كجم، فيما يرأس البعثة الرائد أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقود الفريق فنيًا الكابتن رامي كامل.

يدير منافسات الووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية بالصين المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتواجد في هذا المنصب.

