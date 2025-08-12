محمود الخطيب يعزي فى والد العامري فاروق .. صور

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي علي تقديم واجب العزاء في والد العامري فاروق، نائب رئيس النادي، والذي أقيم مساء اليوم مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وتقدم الحضور من أعضاء مجلس الاهلي خالد مرتجي، أمين الصندوق، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء النادي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة العامري فاروق.



وكان اصدر الأهلي، بيان النعي، وجاء فيه: “محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ فاروق العامري والد المرحوم العامري فاروق، نائب رئيس النادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. وإنا لله وانا إليه راجعون”.



كما نعى الإعلامي أحمد شوبير، ببالغ الحزن والأسى، فاروق العامري والد المرحوم العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي السابق، الذي وافته المنية اليوم.



