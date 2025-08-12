الزمالك يصرف مكافآت الفوز ويواصل الاستعداد للمقاولون العرب

صرف مسؤولو نادي الزمالك مكافآت الفوز على سيراميكا كليوباترا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك ضمن سياسة إدارة الكرة بصرف مكافآت المباريات مباشرة بعد اللقاء، لتحفيز اللاعبين على الاستمرار في تحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

ويواصل الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

محاضرة فنية

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين بإحدى قاعات إستاد الكلية الحربية قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، شرح خلالها الجوانب الفنية والخططية المقرر تطبيقها، وتناول بعض الملاحظات عن طريقة لعب المنافس، محددًا الأدوار المطلوبة من كل لاعب، وطالبهم بالتركيز لتنفيذ التعليمات من أجل مواصلة الانتصارات.

تدريبات بدنية قوية

أدى اللاعبون فقرة بدنية خاصة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز، مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات ركض حول الملعب وجوانب بدنية متنوعة، قبل ختامها بفقرة خفيفة بالكرة، وسط متابعة من المدير الفني لقياس جاهزية اللاعبين.

فقرة فنية وخططية

خصص الجهاز الفني فقرة خططية قُسم خلالها اللاعبون إلى مجموعات لتنفيذ تدريبات تكتيكية استعدادًا للمباراة، تلاها تقسيمة بطول الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه عمليًا.

تدريبات حراس المرمى

أشرف يوجسلاف لازيتش، مدرب الحراس، على برنامج تدريبي مخصص للرباعي محمد صبحي، ومحمد عواد، ومهدي سليمان، ومحمود الشناوي، شمل تدريبات لزيادة سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات من مسافات مختلفة، والكرات العرضية والثابتة.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن رد مسؤولي الأبيض على شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق ضد النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأكد المصدر أن النادي أخطر لجنة شؤون اللاعبين بعدم وجود مستحقات للاعب خاصة بعد الغرامات التي تم فرضها عليها بسبب انقطاعه لمدة شهر عن التدريبات، والتصريح لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الكرة والجهاز الفني.

وطالب الزمالك اللاعب بسرعة سداد نسبة النادي من الإعلانات التي قام بتصويرها خلال فترة تواجده مع النادي الأبيض وفقًا لما هو منصوص عليه في عقده مع الزمالك.

