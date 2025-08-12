قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
درجة الحرارة تصل 49 .. تحذير عاجل من الأرصاد: ذروة الموجة الحارة يوم الخميس
حماة الوطن يدعو فائزيه في انتخابات الشيوخ لإلغاء أي احتفال تضامنا مع غزة
البيت الأبيض: الحرب في غزة معقدة وورثناها عن بايدن
تجمعنا ثروات| رئيس أوغندا: نريد الشراكة مع مصر في مجال ريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يصرف مكافآت الفوز ويواصل الاستعداد للمقاولون العرب

الزمالك
الزمالك
ملك موسى

صرف مسؤولو نادي الزمالك مكافآت الفوز على سيراميكا كليوباترا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك ضمن سياسة إدارة الكرة بصرف مكافآت المباريات مباشرة بعد اللقاء، لتحفيز اللاعبين على الاستمرار في تحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

ويواصل الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

محاضرة فنية

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين بإحدى قاعات إستاد الكلية الحربية قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، شرح خلالها الجوانب الفنية والخططية المقرر تطبيقها، وتناول بعض الملاحظات عن طريقة لعب المنافس، محددًا الأدوار المطلوبة من كل لاعب، وطالبهم بالتركيز لتنفيذ التعليمات من أجل مواصلة الانتصارات.

تدريبات بدنية قوية

أدى اللاعبون فقرة بدنية خاصة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز، مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات ركض حول الملعب وجوانب بدنية متنوعة، قبل ختامها بفقرة خفيفة بالكرة، وسط متابعة من المدير الفني لقياس جاهزية اللاعبين.

فقرة فنية وخططية

خصص الجهاز الفني فقرة خططية قُسم خلالها اللاعبون إلى مجموعات لتنفيذ تدريبات تكتيكية استعدادًا للمباراة، تلاها تقسيمة بطول الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه عمليًا.

تدريبات حراس المرمى

أشرف يوجسلاف لازيتش، مدرب الحراس، على برنامج تدريبي مخصص للرباعي محمد صبحي، ومحمد عواد، ومهدي سليمان، ومحمود الشناوي، شمل تدريبات لزيادة سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات من مسافات مختلفة، والكرات العرضية والثابتة.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن رد مسؤولي الأبيض على شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق ضد النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأكد المصدر أن النادي أخطر لجنة شؤون اللاعبين بعدم وجود مستحقات للاعب خاصة بعد الغرامات التي تم فرضها عليها بسبب انقطاعه لمدة شهر عن التدريبات، والتصريح لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الكرة والجهاز الفني.

وطالب الزمالك اللاعب بسرعة سداد نسبة النادي من الإعلانات التي قام بتصويرها خلال فترة تواجده مع النادي الأبيض وفقًا لما هو منصوص عليه في عقده مع الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

الزمالك المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

صورة ارشيفية

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تيسير اجراءات التصالح بالهرم..محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يتابع مستجدات المرحلة "د" من ممشى أهل مصر ببنها وتطوير كورنيش النيل بالقناطر الخيرية

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يستعرض الاستعدادات النهائية لبدء مشروع إنشاء كوبري عرب العراقي بقليوب

بالصور

صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور

رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة
القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة
القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. دراسة تكشف التفاصيل

فوائد تناول الفول السوداني للبشرة
فوائد تناول الفول السوداني للبشرة
فوائد تناول الفول السوداني للبشرة

تصاعد الصراع وكشف الأسرار فى الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. وأول ظهور لخالد أنور

خالد انور
خالد انور
خالد انور

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد