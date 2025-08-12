200 عنوان لقصور الثقافة في معرض رأس البر السادس للكتاب

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بأكثر من 200 عنوان من إصداراتها المتميزة، في فعاليات الدورة السادسة من معرض رأس البر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة من أحدث إصدارات سلاسل النشر التابعة لها، منها: حكاية مصر، نصوص مسرحية، الدراسات الشعبية، الذخائر، آفاق عالمية، أصوات أدبية، آفاق الفن التشكيلي، آفاق السينما، الفلسفة، كتابات نقدية، وإصدارات النشر الإقليمي، وكتب ومجلات الأطفال ومؤلفات العقاد وطه حسين.

ويضم جناح الهيئة مجموعة من العناوين المميزة بأسعار مخفضة منها: "حكايات شعبية مصرية"، "سيوة واحة الأحلام والأساطير"، "مذكرات سنوحي المصري"، "أعلام الصحافة"، "الهوامل والشوامل"، "تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي"، وغيرها.

ويستمر المعرض حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر الخاصة، ويتضمن برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا، ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتشجيع القراءة في مختلف المحافظات، خاصة المدن الساحلية.