صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
درجة الحرارة تصل 49 .. تحذير عاجل من الأرصاد: ذروة الموجة الحارة يوم الخميس
حماة الوطن يدعو فائزيه في انتخابات الشيوخ لإلغاء أي احتفال تضامنا مع غزة
البيت الأبيض: الحرب في غزة معقدة وورثناها عن بايدن
تجمعنا ثروات| رئيس أوغندا: نريد الشراكة مع مصر في مجال ريادة الأعمال
200 عنوان لقصور الثقافة في معرض رأس البر السادس للكتاب

جمال عاشور

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بأكثر من 200 عنوان من إصداراتها المتميزة، في فعاليات الدورة السادسة من معرض رأس البر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة من أحدث إصدارات سلاسل النشر التابعة لها، منها: حكاية مصر، نصوص مسرحية، الدراسات الشعبية، الذخائر، آفاق عالمية، أصوات أدبية، آفاق الفن التشكيلي، آفاق السينما، الفلسفة، كتابات نقدية، وإصدارات النشر الإقليمي، وكتب ومجلات الأطفال ومؤلفات العقاد وطه حسين.

ويضم جناح الهيئة مجموعة من العناوين المميزة بأسعار مخفضة منها: "حكايات شعبية مصرية"، "سيوة واحة الأحلام والأساطير"، "مذكرات سنوحي المصري"، "أعلام الصحافة"، "الهوامل والشوامل"، "تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي"، وغيرها.

ويستمر المعرض حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر الخاصة، ويتضمن برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا، ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتشجيع القراءة في مختلف المحافظات، خاصة المدن الساحلية.

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

تيسير اجراءات التصالح بالهرم..محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

محافظ القليوبية يتابع مستجدات المرحلة "د" من ممشى أهل مصر ببنها وتطوير كورنيش النيل بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يستعرض الاستعدادات النهائية لبدء مشروع إنشاء كوبري عرب العراقي بقليوب

صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. دراسة تكشف التفاصيل

تصاعد الصراع وكشف الأسرار فى الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. وأول ظهور لخالد أنور

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

