كيف توفر في فاتورة الكهرباء؟.. نصائح لاستخدم الفرن الكهربائي بذكاء

قد لا يدرك الكثيرون أن الأجهزة الكهربائية في منازلهم يمكن أن تكون أداة لخفض فاتورة الكهرباء بدلا من رفعها.

في ظل البحث المستمر عن طرق لتوفير الطاقة، يبرز الفرن الكهربائي كحل ذكي، فباستهلاكه المحدود يصبح استخدامه خياراً اقتصادياً لربات البيوت والمستهلكين بشكل عام، ما يتيح لهم إعداد الطعام دون القلق من ارتفاع التكاليف.

نصائح عند شراء الفرن الكهربائي

اختار فرن فيه عزل حراري جيد وباب زجاجي مزدوج.

اختار موديل فيه برامج طهي متعددة واستهلاك محدد .(Eco)

راجع استهلاك الجهاز Watt أو kWh/ساعة.

تأكد من وجود مؤقت وتايمر إيقاف تلقائي.

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك بعض النصائح حول استخدام الأحهزة الكهربائية بطريقة تساعد على تقليل الاستخدام وتقليل فاتورة الكهرباء .

يعتبر استخدام الفرن فالفرن الكهربائي وسيلة ممتازة للطبخ المتساوي والمريح، لكنه من أكتر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء في المطبخ، فمتوسط استهلاك الفرن الواحد يصل من 2000 لـ 3000 واط/ساعة، ولو استخدم بشكل يومي بدون تنظيم، سترتفع فاتورة الكهرباء

نصائح استخدام ذكي للفرن الكهربائي

- سخّن الطعام وقت الحاجة على الرغم من إن التسخين المسبق مطلوب أحيانًا، لكن ليس لكل الأكلات، وفر وقت وكهرباء.

- استخدم الفرن الكامل بذكاء حضّر أكثر من صنف في نفس الوقت لو أمكن، بدلا من تسخين الفرن مرتين

- اقفل الفرن قبل نهاية التسوية بدقائق الحرارة المتبقية تكمل الطهي بدون استهلاك إضافي

- نضّف الفرن بانتظام لأن الدهون المتراكمة تقلل كفاءة التسخين وتجعل الجهاز يستهلك أكثر.

-لا تفتح الباب كتيرا أثناء الطبخ لأن كل فتحة تخسر حوالي ٢٠٪ من الحرارة، فالجهاز يعوضها بزيادة التشغيل.

- استخدم ميزان حرارة داخلي لو متوفر علشان بيساعدك تحدد بدقة متى يكون الأكل جاهز ويوفر وقت وطاقة.

