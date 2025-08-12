قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف توفر في فاتورة الكهرباء؟.. نصائح لاستخدم الفرن الكهربائي بذكاء
حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق.. الإفتاء: لا تمت لـ الإسلام بصلة
نقيب المحامين يكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب
وحدات بديلة .. الإسكان: منصة إلكترونية جديدة لطلبات مواطني الإيجار القديم
قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي
خدت أعضاء جوزي .. بدرية طلبة ترد على اتهامات مثيرة للجدل
الحرارة 42 في الظل | إعلان رسمي من الأرصاد عن ذروة موجة ساخنة
رقم قياسي جديد.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 39500 ميجاوات
الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات
5 محافظات تدخل جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف عليها
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
أخبار البلد

كيف توفر في فاتورة الكهرباء؟.. نصائح لاستخدم الفرن الكهربائي بذكاء

أرشيفية
أرشيفية
وفاء نور الدين

قد لا يدرك الكثيرون أن الأجهزة الكهربائية في منازلهم يمكن أن تكون أداة لخفض فاتورة الكهرباء بدلا من رفعها. 

في ظل البحث المستمر عن طرق لتوفير الطاقة، يبرز الفرن الكهربائي كحل ذكي، فباستهلاكه المحدود يصبح استخدامه خياراً اقتصادياً لربات البيوت والمستهلكين بشكل عام، ما يتيح لهم إعداد الطعام دون القلق من ارتفاع التكاليف. 

 نصائح عند شراء الفرن الكهربائي 

 اختار فرن فيه عزل حراري جيد وباب زجاجي مزدوج.
اختار موديل فيه برامج طهي متعددة واستهلاك محدد .(Eco)
 راجع استهلاك الجهاز Watt أو kWh/ساعة.
 تأكد من وجود مؤقت وتايمر إيقاف تلقائي.

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك بعض النصائح حول استخدام الأحهزة الكهربائية بطريقة تساعد على تقليل الاستخدام وتقليل فاتورة الكهرباء .

يعتبر استخدام الفرن  فالفرن الكهربائي وسيلة ممتازة للطبخ المتساوي والمريح، لكنه من أكتر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء في المطبخ، فمتوسط استهلاك الفرن الواحد  يصل من 2000 لـ 3000 واط/ساعة، ولو استخدم بشكل يومي بدون تنظيم،  سترتفع فاتورة الكهرباء

 نصائح استخدام ذكي للفرن الكهربائي

- سخّن الطعام  وقت الحاجة على الرغم من إن التسخين المسبق مطلوب أحيانًا، لكن ليس لكل الأكلات، وفر وقت وكهرباء.

- استخدم الفرن الكامل بذكاء حضّر أكثر من صنف في نفس الوقت لو أمكن، بدلا من تسخين الفرن مرتين

- اقفل الفرن قبل نهاية التسوية بدقائق الحرارة المتبقية تكمل الطهي بدون استهلاك إضافي

- نضّف الفرن بانتظام لأن الدهون المتراكمة تقلل كفاءة التسخين وتجعل  الجهاز يستهلك أكثر.

-لا تفتح الباب كتيرا أثناء الطبخ لأن كل فتحة تخسر حوالي ٢٠٪ من الحرارة، فالجهاز يعوضها بزيادة التشغيل.

- استخدم ميزان حرارة داخلي لو متوفر علشان بيساعدك تحدد بدقة متى يكون الأكل جاهز ويوفر وقت وطاقة.
 

