النائب إياد محمود صالح : سأكون صوت أهالي الدقهلية تحت قبة الشيوخ

وجّه النائب إياد محمود صالح، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الدقهلية، الشكر والتقدير لأهالي المحافظة على ثقتهم الغالية ومنحهم أصواتهم في الانتخابات، مؤكدًا أنه سيكون صوتهم المخلص والمدافع عن قضاياهم ومطالبهم داخل المجلس، متعهدًا بأن يعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم بما يليق بمكانة الدقهلية وتاريخها.

وأعرب صالح، عن امتنانه لقيادات حزب الجبهة الوطنية على الثقة التي منحوها له بترشيحه لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تمثل مسئولية كبيرة تدفعه إلى العمل الجاد في تنفيذ رؤية الحزب التي تقوم على تلبية احتياجات المواطنين، والوقوف على أبرز الملفات التنموية والخدمية التي تهم الشارع المصري، ودعم مؤسسات الدولة في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن برنامجه الانتخابي يركز على عدة أولويات، أبرزها تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين البنية التحتية في المدن والقرى، ودعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الزراعة.

وأشار، إلى أنه سيحرص على أن تكون أبوابه مفتوحة دائمًا أمام المواطنين لتلقي شكاواهم ومقترحاتهم، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مؤكدا على أن العمل النيابي شراكة بين النائب والمواطن، وأن نجاحه في مهمته مرهون بالتواصل المستمر مع أبناء الدقهلية، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على وحدة الصف ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

يذكر أن إياد محمود صالح كان مرشح حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الدقهلية بالنظام الفردي.