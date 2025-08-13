قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب
أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا
أصعب ساعات الصيف.. تحذير شديد من ارتفاع درجات الحرارة الساعات المقبلة
تفاصيل مثيرة في اعترافات سارة خليفة أمام النيابة في قضية المخدرات الكبرى
رئيس الوزراء الهندي يزور نيويورك سبتمبر المقبل.. ويلتقي ترامب
سعر جرام الذهب الآن في مصر
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى جنوب السودان | تفاصيل
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
الأزمة مستمرة.. إعلامي: الزمالك يرد على شكوى «زيزو» ويُطالبه بـ20 مليون جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
أصعب ساعات الصيف.. تحذير شديد من ارتفاع درجات الحرارة الساعات المقبلة

شيماء مجدي

حذر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من حالة الطقس  اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 ، معلقا : "درجات الحرارة غدا تكسر الأرقام القياسية" ، حيث ستصل على  وجه بحري: 43°و قبلي49°، مع انتشار  طاقة حرارية وإشعاع شمسي في أقصى قمة ولأول مرة في تاريخ شهر أغسطس توصل درجات الحرارة للأرقام دي" .

أهم التحذيرات 

وقدم "فهيم" عدة نصائح للمواطنين للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة...

لا شغل شاق ولا مجهود في عز النهار (من 10 الصبح لـ4 العصر).
لا تعرض مباشر للشمس في وقت الذروة.
لا ري ولا رش ولا أي شغل زراعي في عز الظهر.
لا تسافر أو تتحرك لمسافات طويلة إلا للضرورة.
لا تترك أطفال أو كبار سن أو حيوانات في العربيات.
 

اشرب مياه كتير على فترات، وحافظ على الأملاح المعدنية (عصاير فريش – مياه مثلجة باعتدال).


البس فاتح وواسع، وحط غطاء رأس أو كاب.
اقعد في الظل أو مكان فيه تهوية كويسة.
راقب كبار السن والأطفال وأي حد بيعاني أمراض مزمنة.

كما قدم التوصيات الزراعية التالية ..


زيادة البخر-نتيجة  نقص سريع في المياه داخل النبات.
️ التفاف الأوراق لأعلى، وقف مؤقت للبناء الضوئي.
️ زيادة فرص الإصابة بالأمراض الفطرية والحشرية بعد الموجة.

 


درجات الحرارة 

وأكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تكون خلال شهر يوليو أعلى من شهر اغسطس لكن التغيرات المناخية سببت تغيير في الثوابت الجوية، قائلا: "مش بس درجات الحرارة بتكون مرتفعة في وقت مش بتاعها وكمان بنشوف أمطار في فصل الصيف.

سقوط أمطار 

وأضاف محمود شاهين، خلال تصريحات تليفزيونية، أننا رأينا أمطار في مناطق متفرقة سواء سواحل شمالية أو القاهرة ونرى امطار على سلاسل جبال البحر الاحمر، مؤكدا أننا الان نتعرض لموجة شديدة الحرارة من السبت الماضي مستمرة حتى يوم الجمعة وخلال يومي الأربعاء والخميس متوقع تصل لـ40 و41 درجة مئوية.
 

وتابع: "في ارتفاعات بدرجات الحرارة يفضل عدم التعرض الاشعة الشمس لفترة طويلة وذروة الموجة الحارة الخميس وستكون من 41 إلى 42 في الظل"، لافتا إلى انكسار الموجة يوم السبت وتصل لـ36 درجة مئوية.

