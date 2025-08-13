دونجا: بصمات فيريرا واضحة مع الزمالك.. ومباراة مودرن «جرس إنذار» للأهلي

أكد تامر عبد الحميد “دونجا”، نجم الزمالك السابق، أن محمود حسن تريزيجيه من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود حتى الآن مع الأهلي بسبب الضغوط الكبيرة الواقعة عليه، مشددًا على حاجته للتحرر منها لاستعادة بريقه.

وأضاف “دونجا”، خلال حواره مع الإعلامي جمال الغندور في برنامج “ستاد المحور”، أن أداء الأهلي أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري كان مُخيبًا لجماهيره، باستثناء الثنائي ياسين مرعي وأحمد سيد “زيزو” الذي قدم مستوى مميزًا واحترافية عالية، بصناعة هدفين وكان قريبًا من صناعة الثالث، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وأشار إلى أن المباراة كانت جرس إنذار للأهلي قبل المواجهات المقبلة، مشيدًا بأداء مجدي عبد العاطي المدير الفني لمودرن، الذي أعد فريقه جيدًا ونجح في اللعب الجماعي وكان قريبًا من تحقيق الفوز.

وتطرّق “دونجا” للحديث عن الزمالك، مؤكدًا أن الصفقات الجديدة مثل آدم كايد وعبد الحميد معالي أثبتت قيمتها من الظهور الأول أمام سيراميكا، وأن بصمات المدرب يانيك فيريرا ظهرت بوضوح من خلال تغييراته التي صنعت الفارق في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض 2-0، خاصة مع تسجيل محمد شحاتة هدفًا عالميًا يعد من أجمل أهداف الدوري.

وفي تقييمه لمستوى الفرق في الجولة الأولى، أوضح أن جميع الفرق ظهرت متقاربة فنيًا، مشيدًا ببداية المصري البورسعيدي القوية، ومؤكدًا أن عمر الساعي تحرر بعد رحيله عن الأهلي.

وأعرب عن حزنه على الأندية الجماهيرية التي تصارع للبقاء، متمنيًا عودتها لقوتها لأنها تضيف متعة خاصة للدوري المصري.