موعد وتفاصيل حفل الفنان آدم في مهرجان قرطاج الدولي

يستعد الفنان آدم لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم 18 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات الدورة 59 من مهرجان قرطاج الدولي.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن نفاد تذاكر الحفل بعد الإعلان عن موعده بأيام قليلة.

أحدث أغاني آدم

وطرح آدم خلال الفترة الماضية أحدث أغانيه بعنوان "يا حلو"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع Taym.

كلمات أغنية يا حلو:

وآه يا حلو

شو عامل فيي حتى الغلط عم بقبلو

عم بنغرم بعيونك والله بيقتلو

وكل ما غبت عني بشتاق

يا غايب

غايب أنا قلبي دايب

عم فكر فيك وخايف

تبعد أكتر وتزيد

أغنية "نحنا سوا"

وفي بداية شهر أغسطس الجاري، تصدرت أغنية "نحنا سوا" للفنان آدم قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد أن حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة.

أغنية "نحنا سوا" كلمات مروان خوري، ولحن محمود عيد، وتوزيع جيمي حداد.

وكان آدم قد طرح مؤخرًا أغنية "آسف يا أمي"، لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الصندوق وخطته لمحاربة الإدمان.

أغنية "آسف يا أمي" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وسُجلت ما بين استوديوهات الصوت في القاهرة ولبنان.