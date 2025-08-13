شارك الناقد الرياضي خالد طلعت أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"أبرز أرقام واحصائيات الجولة الأولى للدوري الممتاز

أرقام قياسية لزيزو والسعيد وكونتا وحسام حسن .. وأرقام سلبية تاريخيه لريبيرو والهاني سليمان

- مباراة سموحة وطلائع الجيش

- الهاني سليمان في الماتش ده دخل فيه الهدف رقم 501 في تاريخه ، الهاني دخل فيه 501 جول في 412 ماتش

الهاني قرب من انه يكون أكتر حارس مرمى في التاريخ دخل فيه اهداف مع الفرق المصرية ويحطم رقم محمد عبد المنصف

أوسا دخل فيه 512 هدف في 460 مباراة ، وبكده الهاني فاضله 12 هدف ويعدي عبد المنصف

- مباراة الزمالك وسيراميكا :

- الفلسطيني أدم كايد عمل أول أسيست في أول مباراة ليه مع الزمالك بعد نزوله كبديل

- عبد الله السعيد عدى محمد صبحي وصلاح أمين

عبد الله لعب المباراة وهو عنده 40 سنة وشهر ، وأصبح تاسع اكبر لاعب في القرن 21 عدى محمد صبحي حارس الاسماعيلي (40 سنة) والمهاجم صلاح أمين (39 سنة و11 شهر)

- مباراة الأهلي ومودرن سبورت :

- زيزو في أول مباراة ليه مع الأهلي في الدوري عمل 2 أسيست

زيزو في أول 13 مباراة له مع الزمالك في الدوري ساهم في هدف وحيد (كان صناعة هدف) ، وفي اول ماتش ليه مع الأهلي صنع هدفين

- ياسين مرعي أول مباراة رسمية ليه مع الأهلي في 90 دقيقة سجل هدف

ياسين لعب قبل كده 64 مباراة مع الزمالك وفاركو (5000 دقيقة لعب) مسجلش غير هدفين فقط !!

- هدفا الأهلي صناعة وتسجيل من لاعبي الزمالك السابقين ، هدف لأحمد رضا وهدف لياسين مرعي و2 أسيست لزيزو

- خوسيه ريبيرو خاض مع الأهلي 4 مباريات رسمية لم يحقق أي فوز (3 تعادلات وهزيمة)

- الأهلي مع ريبيرو في 4 مباريات رسمية دخل فيه 8 أهداف بمعدل هدفين في كل مباراة

- مجدي عبد العاطي يحقق أول تعادل له أمام الأهلي في سادس مباراة ، كان لعب 5 ماتشات قبل كده خسرهم كلهم 1 مع أسوان و1 مع فاركو و3 مع زد

- حسام حسن ده أول هدف يسجله مع مودرن سبورت بعد 14 مباراة بعد 1150 دقيقة لعب وسجله في فريقه السابق الأهلي

- حسام حسن سجل هدفه رقم 72 في الدوري الممتاز وتساوى مع عبد الحميد بسيوني (72)، وتفوق على شحته نجم الاسماعيلي (71) هدف وأحمد رؤوف مهاجم الاهلي وانبي السابق (71 هدف)

- زيزو كعبه عالي على فريق مودرن سبورت

أكتر فريق نجح زيزو في تسجيل أهداف في مرماه هو مودرن سبورت 6 أهداف

أكتر فريق نجح زيزو في صناعة أهداف في مرماه هو مودرن سبورت 6 أسيست

زيزو لعب أمام مودرن 11 مباراة ساهم في 12 هدف

- زيزو رفع رصيده من صناعة الاهداف في الدوري الى 46 أسيست وتفوق على علي معلول (44 أسيست) وأصبح تاسع أكثر لاعب يصنع أهداف في الدوري في القرن 21

- مباراة بيراميدز ووادي دجلة:

ظاهرة رقمية غريبة ، في الشوط الأول وليد الكرتي أخد كارت اصفر في الدقيقة 11 ، وأخد كارت أحمر في الدقيقة 17

في الشوط التاني محمود طلعت أخد كارت أصفر في الدقيقة 11 ، وأخد كارت أحمر في الدقيقة 17 يعني في نفس الدقيقتين !!

- بيراميدز للموسم الرابع على التوالي بيتعادل في مباراته الافتتاحية في الدوري

موسم 22-23 تعادل مع انبي أول ماتش 1-1

موسم 23-24 تعادل مع الزمالك أول ماتش 2-2

موسم 24-25 تعادل مع بتروجيت أول ماتش 1-1

الموسم الحالي تعادل مع وادي دجلة أول ماتش 0-0

حصاد الجولة الأولى :

- 10 ماتشات ، 6 تعادلات ، 4 انتصارات

6 تعادلات منهم 4 تعادلات سلبية ، و2 تعادل ايجابي

4 انتصارات منهم 3 للضيوف الزمالك على سيراميكا وزد على المقاولين والجونة على كهرباء الاسماعيلية وفوز وحيد فقط لصاحب الارض المصري على الاتحاد

- الجولة الأولى تم تسجيل 15 هدف بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة (معدل ضعيف)

- 15 هدف سجلها 11 لاعب مصري ، و3 محترفين منهم لاعب سجل هدفين الجزائري دغموم للمصري في الاتحاد والسنغالي بابا بادجي لسموحه في طلائع الجيش والأردني غيث المدادحه لطلائع الجيش في سموحة

- 4 حالات طرد وليد الكرتي بيراميدز ومحمود طلعت وادي دجلة وحسين فيصل المصري ومحمد عمار الاسماعيلي

- ضربة جزاء واحدة لزد أمام المقاولون العرب سجلها علي جمال لالا

- أكبر لاعب لعب نور السيد مع الجونة أمام كهرباء الاسماعيلية وعمره 41 سنة و7 شهور

نور السيد هو خامس اكبر لاعب في القرن 21 بفارق 9 أيام فقط عن صاحب المركز الرابع حارس المرمى مصطفى كمال

- أصغر لاعب لعب هو محمد سمير كونتا لاعب وسط الاسماعيلي 18 سنة و7 شهور وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة

- الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري هداف الدوري هدفين

- أحمد مصطفى زيزو نجم الأهلي أكثر لاعب صنع أهداف (2 أسيست)".