تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية.. ومؤشر ستوكس يرتفع بعد بيانات التضخم الأمريكي

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة أغسطس ، عند الإغلاق، وسط ارتفاع مؤشر ستوكس الأوروبيبعد معدل تضخم أقل من التوقعات في الولايات المتحدة خلال يوليو ٠





وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.13 نقطة أو بنسبة 0.21% إلى مستوى 547.89 نقطة في نهاية التعاملات





بينما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 56.56 نقطة أو بنسبة 0.23% إلى مستوى 24024.78 نقطة.





وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 18.10 نقطة أو بنسبة 0.20% عند الإغلاق إلى مستوى 9147.81 نقطة.





في حين زاد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 54.90 نقطة أو بنسبة 0.71% عند الإغلاق إلى مستوى 7753.42 نقطة.





يأتي ارتفع مؤشر Stoxx 600 الإقليمي بعد أن أظهر المؤشر الأساسي لمعدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعالأسعار بأقل من المتوقع في يوليو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.7% على أساس سنوي،وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة ، وذلك مقابل توقعات من داو جونز بارتفاع المؤشر بنسبتي0.2% و2.8% على التوالي

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% على أساسشهري و3.1% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات بلغت 0.3% و3%.