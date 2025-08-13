قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
توني تاتو بعد ضبطه: برسم على جسد النساء بموافقتهن
اقتصاد

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية.. ومؤشر ستوكس يرتفع بعد بيانات التضخم الأمريكي

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة  أغسطس ، عند الإغلاق، وسط ارتفاع مؤشر ستوكس الأوروبيبعد معدل تضخم أقل من التوقعات في الولايات المتحدة خلال يوليو ٠


 

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.13 نقطة أو بنسبة 0.21% إلى مستوى 547.89 نقطة في نهاية التعاملات


 

بينما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 56.56 نقطة أو بنسبة 0.23% إلى مستوى 24024.78 نقطة.


 

وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 18.10 نقطة أو بنسبة 0.20% عند الإغلاق إلى مستوى 9147.81 نقطة.


 

في حين زاد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 54.90 نقطة أو بنسبة 0.71% عند الإغلاق إلى مستوى 7753.42 نقطة.


 

يأتي ارتفع مؤشر Stoxx 600 الإقليمي بعد أن أظهر المؤشر الأساسي لمعدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعالأسعار بأقل من المتوقع في يوليو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.7% على أساس سنوي،وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة ، وذلك مقابل توقعات من داو جونز بارتفاع المؤشر بنسبتي0.2% و2.8% على التوالي

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% على أساسشهري و3.1% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات بلغت 0.3% و3%.

